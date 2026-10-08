AA男友太會算！799元門票硬收女友899元 理由曝光全網傻眼

一名女網友近日在Dcard發文表示，男友日前主動提議一起到台中玩3天2夜，兩人平時花費習慣採AA制，因此這次也說好旅費一人一半，最後再多退少補。沒想到男友算完明細後，她卻愈看愈不對勁。

原PO表示，飯店兩晚原價6400元，使用國旅補助後實際只要4400元，但男友仍要求她以原價分攤3200元，理由是「補助登記我的名字，所以折扣算我的」。就連遊樂園門票也一樣，男友找到799元優惠票，卻仍向她收899元，稱優惠券是自己找到的，因此折扣也只算自己的。

更讓她傻眼的是交通費。兩人開男友家的車從台北到台中，男友竟直接向她收3000元油錢與停車費。原PO質疑兩人若各付3000元，等於一趟旅程花6000元交通費，男友卻回：「車是我家的，所以車子算我出的，我出車、妳出油錢不是很合理嗎？」

原PO忍不住反問：「你這樣不是平攤吧？」沒想到男友還因此生氣，認為飯店補助、門票優惠都是自己找到的，車也是自己的，「我哪裡占妳便宜？」原PO則強調，自己並不是不願意付錢，而是兩人明明一起規劃旅行，最後所有折扣卻都被男友算成自己的優惠，讓她相當不是滋味。

兩人最後為了旅費大吵，原PO氣到直接取消旅行，男友甚至反過來指責她有「公主病」、嫌他不肯多出錢。幾天爭執下來，她也徹底心冷，直言這次總算看清男友，「我已經決定要跟他分手了，真的是慢走不送，誰愛誰撿去。」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒傻眼，「這已經不是AA的問題了吧」、「優惠算自己的真的挺好笑」、「799元的票也要算899元給妳，差100元也要算成這樣」、「碰到這種的還不如自己出去玩比較爽」，也有人笑稱「原來短劇都不是騙人的」，認為兩人對AA制的理解顯然差距太大。