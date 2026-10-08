11月嬰兒想給媽媽抱竟遭婆婆當場喊「不可以」 媳婦瞬間氣炸

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己育有一名11個月大的兒子，平日都是她跟先生照顧，但假日會把小孩帶回婆家，讓婆婆享受帶孫子的樂趣。沒想到日前全家一起出遊時，婆婆幾乎整天黏著孫子，只要她或先生抱沒多久，婆婆就會立刻把孩子接過去，甚至直接對孫子說：「晚上要跟阿嬤睡喔！」

原PO透露，婆婆不只吃飯時急著吃完、搶著顧孫，孩子想睡覺時，還曾用手將他的頭壓在自己肩膀上強迫哄睡，讓同桌家人都看傻。回到飯店後，婆婆更趁她洗澡時直接抱著兒子躺上自己的床，讓她看到後情緒幾乎崩潰。

原PO最後忍不住向婆婆坦言：「我沒有跟兒子睡會很焦慮。」婆婆雖回應可以把孩子抱回去，但隔天一早，孩子才剛醒，婆婆又立刻喊「來來來，阿嬤抱」，甚至一路抱著將近一小時，連想上廁所都忍到原PO先生起床後才把孫子交出去。

真正讓原PO火大的，是兒子明明伸手想讓媽媽抱，婆婆卻直接對孩子說：「不可以！」讓她怒氣瞬間爆發。原PO坦言，自己原本不敢直接和婆婆起衝突，但對方愈來愈誇張，最後她也開始擺臭臉、直接糾正婆婆帶孩子的方式，希望讓對方知道自己非常不滿。

貼文曝光後，不少網友反而認為原PO才是對孩子佔有慾較強的一方，「看完覺得妳比較黏小孩」、「人家不幫妳顧，妳嫌累；搶著顧妳又不爽」，也有人認為婆婆只是難得看到孫子，才會特別想抱、想陪伴，如果真的無法接受，減少一起出遊或過夜即可。

不過，也有網友能理解原PO的不舒服，認為媽媽對孩子有「護犢心態」很正常，婆婆疼孫也未必有惡意，問題主要在雙方界線不同。有人建議，如果婆婆的行為已經讓原PO壓力太大，就應直接和先生討論界線，或暫時減少長時間相處，避免累積更多衝突。