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閨蜜男友車上突問「可以跟妳打X嗎？」女傻眼拒絕 下車慘遭熊抱

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，日前閨蜜男友突然問她：「可以跟妳打X嗎？」讓她嚇壞。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
一名女網友表示，日前閨蜜男友突然問她：「可以跟妳打X嗎？」讓她嚇壞。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照

一名女網友近日在Dcard發文表示，日前和閨蜜及其男友聚會，結束後對方開車送大家回家，她因是順路最後一站，成了兩人獨處狀況。途中，閨蜜男友突然抱怨自己「欲求不滿」，接著竟直接問她：「可以跟妳打X嗎？」

原PO當場拒絕，並強調自己不會介入別人的感情。沒想到下車時，閨蜜男友又突然熊抱她，原PO立刻掙扎要求放手，對方卻說「抱一下就好」，數秒後才鬆開，讓她坦言當下其實非常害怕。

事情發生後，原PO相當猶豫要不要告訴閨蜜。她不想包庇對方，卻又擔心閨蜜和男友已交往多年，一旦說出口，可能成為兩人分手的導火線，甚至影響彼此友情。

不少網友認為應該直接告訴閨蜜，「基於愛護閨蜜的話，我會跟她講，讓她自己決定男友的下場」、「就算閨蜜會恨我一輩子、跟我絕交，我還是會講」，也有人認為男子的行為早已超過玩笑尺度。

不過，也有另一派網友勸她先別急著攤牌，最好等握有明確證據後再說，否則男方可能反咬是原PO主動誘惑，最後反而被閨蜜怪罪。有人直言「高機率燒到自己身上」，建議先減少與兩人的接觸。

值得注意的是，類似未經同意的肢體接觸，也是性騷擾申訴中常見的樣態。衛福部統計，2024年《性騷擾防治法》受理約3600件申訴案件，其中約1700件成立；成立案件中，被害人約91%為女性，18歲至未滿30歲占45%。若依行為樣態觀察，「肢體騷擾」占41%最多，其次為傳送色情圖片、偷窺偷拍占26%，言語騷擾則占19%。

男友 Dcard 性騷擾

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