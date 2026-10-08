同性婚姻發現太太外遇男生 女攤牌得到對方開口一句話超殘忍

一名女網友在Dcard發文表示，自己與太太結婚5年，日前意外發現對方和一名男子接吻。她原以為攤牌後會等到道歉或挽留，沒想到太太卻直接回：「那就離婚。」

原PO因為不想結束婚姻，不斷挽留對方。太太長期不滿她個性太尖銳、說話太衝，最後答應再給她3個月時間，只要看見她有所改變，婚姻或許還能繼續，但條件是這段期間要給她「滿滿的自由」，原PO也選擇接受。

沒想到事情愈演愈烈。原PO後來發現，太太和該名男子感情持續升溫，不只發生性關係，還計畫一起到花蓮旅遊、見大學同學，甚至直接承認兩人正在談戀愛。每當原PO受不了想溝通，太太只回她：「妳不要的話可以離婚。」

不過，太太又曾表示，自己不會真的和男子走到最後，最後仍會回來，因為知道原PO才是能陪她一輩子的人。這番話讓原PO始終抱著希望，即使相當痛苦，仍選擇繼續等待。

原PO坦言，身邊也有人問她，就算對方真的回來，難道能完全不計較外遇嗎？她則表示，「比起失去她，不計較對我來說可能比較容易吧！」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒勸離，「外遇就離婚，不分男女」、「這種人就是仗著妳愛她，覺得妳不會走」、「不是放不下，是不甘心」，也有人直言，太太現在根本是在享受「單方面的開放式關係」。

根據內政部統計，2025年全台共有5萬2140對離婚或終止結婚，其中同性婚姻為901對；若看婚姻維持時間，離婚或終止結婚者的婚齡中位數為8.4年，其中結婚未滿5年者占33.4％最多，5年至未滿10年者則占22.9％。內政部也指出，隨著社會與家庭型態改變，婚姻維持與否的影響因素日益多元。