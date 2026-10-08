認定媽有450萬存款…42歲男每天回家開心蹭飯 母1句話打臉：不是為你

「媽媽不是有2200萬日圓存款嗎？」日本一名42歲男子長期把母親家當成自己的第二個家，經常回去吃飯、借車，甚至帶衣服回去洗，原以為母親不介意，沒想到某天母親一句話，讓他瞬間無言以對。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，42歲的上班族大輔（化名），工作地點距離母親由美子家約30分鐘車程。由於66歲的由美子獨居、持有存款約2200萬日圓（約新台幣444萬元），每月還領約17萬日圓（約新台幣3萬4500元）年金，也沒有房貸，他認為母親經濟狀況不錯又節儉，因此下班較早或假日時，便經常過去吃飯。

通常只要事先告知，由美子就會準備晚餐，就算假日下午突然造訪也不會抱怨，大輔有時還會借用她的車子。但時間一久，大輔便把到由美子家吃飯視為日常，不僅沒有分擔餐費或生活開銷，還會把髒衣物帶回去給媽媽清洗。

由美子起初也開心兒子的陪伴，然而過了一年，她開始注意到食材、電費及水費等支出增加，她原本不在意的花費，累積下來也形成一筆不小的負擔。

於是某天大輔又照常到母親家報到時，由美子突然要求「每天來也行，但是至少留點錢吧」，大輔傻眼反問由美子「不是有存款？」，由美子則反駁「那些錢又不是為了你存的」。

這句話讓大輔當場沉默。由美子指出，除了生活花費外，她也想去旅遊，也需要保留住家修繕的費用，更要考慮未來的醫藥費，如果她需要照顧，一切狀況就會和現在不同。由美子表示，大輔還是可以每天過來，「但要自己負擔飯錢」。

日本總務省資料顯示，2025年65歲以上單身無職者，平均每月可支配所得約11.8萬日圓（約新台幣2萬4000元），但消費支出約14.8萬日圓（約新台幣3萬北），平均仍需依靠存款等資產補足。即使父母手上有存款，也不代表這些錢就是子女可以使用的生活費。