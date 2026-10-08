結縭15年喊離…丈夫努力改變挽不回 人妻一句話道出悲傷事實

律師張育嘉近日於臉書發文透露一名人妻的離婚心路歷程。當事者是一名結婚15年的女子，終於鼓起勇氣向丈夫說出「我想離婚」這句話。原以為丈夫會追問原因，甚至責怪她不知足，沒想到對方沉默許久後，竟只問了一句：「是因為我都沒陪妳嗎？」從那天起，丈夫開始努力改變，陪她吃飯、放下手機聽她說話，甚至買下她多年前曾經想看的電影票，卻也讓她陷入更深的矛盾。

女子向律師表示，丈夫並沒有喝酒、賭博等惡習，薪水也大多花在家庭，孩子補習、房貸，甚至她的母親開刀時，丈夫也從未逃避責任。在外人眼中，這段婚姻似乎沒有明顯的「犯錯者」，但她卻早已感覺自己對這段關係失去期待。

她提到，過去自己談工作的事情時，丈夫總是一邊滑手機，一邊問「所以妳到底想講什麼？」，周末也很少陪伴；然而當她提出離婚後，丈夫卻像突然醒來一般開始改變，不僅會主動問她要不要出門，還記得她不喝冰飲，加班時也會傳訊息問「要不要去接妳」。

有一天回家，她發現餐桌上放著兩張電影票，那是她8年前曾經喜歡的一名導演的作品。看著電影票，她卻忍不住想哭，因為「曾經那麼想要的東西，他終於給了，我卻覺得不想要了」。

女子後來向律師諮詢離婚程序，律師得知丈夫沒有外遇、沒有家暴，也沒有不負擔家用，反而在得知她想離婚後開始對她更好，便問她：「所以妳現在反而更想離婚？」這句話讓她愣住。

律師分析，當丈夫仍然冷淡時，她至少可以把婚姻走到盡頭的原因歸咎於對方；但當丈夫開始改變，問題反而回到自己身上，「妳會開始懷疑，是不是自己太狠」。律師進一步問她：「妳有沒有資格不愛一個沒有虧待妳的人？」

後來丈夫邀她到河堤散步，一路上不斷找話題，詢問她最近看什麼書、工作是否開心，甚至問她如果不用考慮錢，最想去哪裡旅行。這些問題，她曾經等了好多年。走到一半，丈夫牽起她的手，還問：「這樣有沒有好一點？」

女子沒有否認丈夫的努力，只回答：「有。」緊接著卻說：「可是，我還是想離婚。」

丈夫難過追問：「我不是都在改了嗎？」女子最後告訴他，自己過去一直希望他陪著走那條河堤，但她真正等待的，「其實不是這條河堤」，而是「那個還會期待跟你一起走的自己」。最後，她對丈夫說：「不是你來不及，是我已經走過去了。」

網友共鳴：總等快要失去才願意做

該篇貼文曝光後引起大批網友熱議。不少網友對女子的心情相當有共鳴，認為婚姻中的失望往往不是某一天突然發生，而是長年累積而成。有網友表示，「不愛不是突然不愛，是這些年來無數次失望換來的」，當一次次期待都落空後，「你開始不再期待，因為你知道沒期待就沒失望」。

也有人認為，丈夫不是沒有能力做到，而是過去根本沒有把妻子的需求放在重要位置。一名網友直言，「這麼多年來，原來你一直知道我想要什麼卻不願意做，等我不要了，知道要失去我了才願意做」，認為離婚並不是威脅或手段，而是「放過那個一直在期待的自己」。

另一派網友則持不同看法，認為如果丈夫沒有重大過錯，妻子也應該正視自己已經不愛對方，而不是一定要找一個「對方做錯了什麼」的理由。一名網友長文分析，婚姻除了愛情，也包含生活、責任與家庭，如果只是追求浪漫與被愛的感覺，可能忽略了婚姻中另一半實際付出的部分，認為「接受自己不是完人」也可以是一種選擇。

還有網友認為，丈夫願意改變本身就是難得的事，「離不離婚，只是一張紙，日子沒有過不下去，就不要傷害他，他也很努力」。不過，也有不少人認為「遲來的深情」確實可能已經來不及。一名網友形容，「火快熄滅的時候不加木炭、不補救，等火熄滅才加木炭有什麼用？」認為妻子可能早已經溝通、等待多年，直到真正提出離婚，丈夫才意識到問題嚴重性。

留言區也出現「男人說會改，可能只是三分鐘熱度」的質疑，認為人在面臨失去時的改變，未必能長久；但也有人提醒，婚姻本來就不可能事事完美，若還能繼續相處，就不一定非得追求「什麼都有」，真過不下去則不應委屈自己。

其中一句「妳有沒有資格不愛一個沒有虧待妳的人？」也成為不少人討論焦點。有網友認為，婚姻究竟是愛情、家庭還是責任，每個人的答案不同；有人認為愛情淡了就可以選擇離開，也有人認為婚姻既然涉及家庭與孩子，就不該只因缺少浪漫而輕易結束。