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出國10年回台見「媽讓房睡沙發」！姊夫住娘家爽霸電競室 網轟：乞丐趕廟公

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友離台十年返家目睹心酸一幕，母親為帶孫主動睡沙發，頂樓卻成姊夫專屬電競室引爆全網怒火。 示意圖／AI生成
一名網友離台十年返家目睹心酸一幕，母親為帶孫主動睡沙發，頂樓卻成姊夫專屬電競室引爆全網怒火。 示意圖／AI生成

親情付出與界線拿捏，往往是家庭中最難解的課題。一名長年旅居海外的網友近日返台，原以為一家團聚能迎來天倫之樂，未料踏進家門卻目睹衝擊畫面，母親為了給剛產子的姊姊更大空間，主動騰出臥室搬到客廳「天天睡沙發」，反觀婚後搬進來的姊夫，卻在頂樓坐擁獨立「電競室」。

原PO在Dcard發文表示，荒謬的空間分配讓他既震撼又心疼，「這究竟是華人母愛的極致，還是母親長期被情緒勒索？」文章曝光後，立刻掀起廣大網友的激烈討論。

離台10年返家見母睡沙發！姊夫頂樓爽擁電競室

原PO吐露，自己長期在國外生活，今年才剛回台灣，家中原本僅有母親與姊姊同住，2021年姊姊結婚後，姊夫便順理成章搬入同住，上個月姊姊也順利迎來新生兒。然而，原本未規劃接納小家庭同住的透天厝，格局卻在嬰兒出生後發生劇變。

為了讓姊姊有相鄰的寬敞空間打造嬰兒房，母親竟主動讓出自己的臥房，每晚只能蜷縮在客廳沙發上入睡。更讓人難以接受的是，家中4樓原本未作神明廳使用的挑高空房，卻被姊夫改造成專屬個人電競室打電動。原PO無奈表示，雖然母親表面上看起來是自願為女兒與孫子奉獻，而且，1樓還有間空著的和室，也被姊姊的雜物堆滿，無視原PO的清理要求。

全網怒轟姐姐與姐夫「乞丐趕廟公」

文章一出，留言區隨即被怒火淹沒，多數網友對姊姊與姊夫的行為表示不可思議，「憑什麼寄生娘家還敢霸佔頂樓當電競室？電腦不能放客廳嗎？」、「下一步差不多就是乞丐趕廟公了，透天厝早晚變他們的」、「沒能力買房還把長輩趕出臥房，自私到令人嘆為觀止」。

還有網友直言，長輩長期睡不平整的沙發，對脊椎骨骼極具殺傷力，「萬一摔傷或脊椎壞掉誰要顧？」其他人也建議，「真要解決，就逼他們把1樓和室雜物清掉，否則叫姊夫自己去睡沙發一個月」。

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