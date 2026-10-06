她送品牌衣包但男友卻回送貼紙 女怨交往3年：都送沒用小東西

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己和男友已出社會一段時間，月薪都超過5萬元，交往近3年，平時吃飯也多半輪流付錢。兩人沒有固定在節日送禮，通常是旅行或逛街時看到適合對方的東西，就順手買回來。

原PO表示，自己送男友的禮物多半是當地特產，或是衣服、包包、圍巾等實用單品，價格不一定昂貴，但至少會挑有一定品牌、對方用得到的東西，男友收到後也都相當喜歡。

但輪到男友旅行時，除了會帶吃的土產回來，還經常送她美術館紀念徽章、動物貼紙、紙膠帶、透明夾鏈袋、陶瓷擺飾等小物，讓她忍不住抱怨，「都幾歲的人了，不是學生，又沒有經濟壓力，為什麼還會送這種東西？」

男友則解釋，自己出門時常會想到她，只要看到可愛、價格又不貴的東西，就會想買回來送她。但原PO坦言，自己收到後反而相當困擾，尤其不少東西幾乎派不上用場，又不是她喜歡的圖案，只是不想掃男友的興，最後還是默默收下。

貼文曝光後，有網友認為問題其實很好解決，直言「跟他溝通啊，妳男友又不會通靈」、「那妳跟他說妳要什麼啊，妳不講他就不懂」，認為原PO與其嫌棄，不如直接告訴男友自己的喜好。

不過也有不少人替男友說話，認為送禮重點未必在價格與實用性，「我倒是很喜歡男友送那些小東西，不管有沒有經濟能力，至少會想要送」。還有網友分享，老公曾從日本帶回自稱是「錢包」的禮物，結果竟是蠟筆小新零錢包，讓她哭笑不得，也意外引發不少共鳴。