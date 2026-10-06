交往年薪200萬工程師 女研究生壓力爆表：負擔不起男友100元薄荷錠

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己目前仍是研究生，每月收入僅約8,000元，家裡也不會給生活費；男友則已是工程師，年薪約180萬至200萬元。兩人剛認識時都還是學生，如今收入差距拉大，也讓她在這段感情中愈來愈有壓力。

原PO表示，日前男友想過「國際男友日」，原本提議去吃牛排，但因她曾表明手頭不寬裕，最後改成買食材回家料理。她為了讓男友開心，當天花了約600至700元買食材，之後兩人又一起到超市採買生活用品。

逛街途中，男友主動說要買她喜歡的蝦子，她也刻意挑了最便宜的品項。沒想到男友後來看到一組薄荷錠，突然問她「妳有想買給我嗎？」由於男友平常開車會吃薄荷錠，過去也多半由她購買，她最後雖答應，但當下因花費超出預算而感到焦慮。

事後兩人把話說開，男友認為自己也有買蝦子給她，「互相一下是應該的」，還反問100多元的糖果是否真的會造成這麼大的壓力。

原PO則表示，自己並非完全不願意付出，男友生日時曾花6,000元準備禮物和手作卡片，平時男友每週開200多公里來找她，她也會煮一桌飯菜，希望用其他方式回應對方的付出。

貼文曝光後，不少網友認為問題不只是收入差距，而是雙方是否能理解彼此的處境。有人直言「都知道妳是學生了，就該有自覺自己要付出的比較多吧」、「妳還在讀書，他年薪這樣還在跟妳計較這種錢，快逃比較實際」、「我超懂，我研究所時期也是這樣，完全一模一樣的狀況」、「遇到不懂得換位思考的人，真的要好好思考一下是否要繼續保持關係」。

也有人認為「（月入）8000光吃飯都成問題了吧」、「認真說無論男女，沒有自主跟足夠的經濟能力不要談戀愛」、「專心把書念好，可以不交男朋友的，生活比較輕鬆」，還有人批評男友主動開口要東西不夠體貼，勸她重新思考這段關係是否適合繼續。