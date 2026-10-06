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想給驚喜變驚嚇！女提前一周到訪男友租屋處 開門心碎：緣分盡了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期計畫國慶連假要給男友一個驚喜，特別向公司爭取一周長假，還提早前往對方租屋處，沒想到開門後卻撞見床上躺著兩個人，仔細確認後才驚覺男友疑似背叛感情。示意圖／AI生成
一名女網友分享，近期計畫國慶連假要給男友一個驚喜，特別向公司爭取一周長假，還提早前往對方租屋處，沒想到開門後卻撞見床上躺著兩個人，仔細確認後才驚覺男友疑似背叛感情。示意圖／AI生成

一名女網友分享，近期計畫國慶連假要給男友一個驚喜，特別向公司爭取一周長假，還提早前往對方租屋處，沒想到開門後卻撞見床上躺著兩個人，仔細確認後才驚覺男友疑似背叛感情，原本期待已久的驚喜，瞬間成了一場難以承受的打擊。

這名女網友在Dcard以「不要試圖給什麼驚喜，因為往往可能是悲劇收場」為題，指出自己原先與男友約好國慶連假見面，但她臨時爭取到長假，決定提前抵達租屋處給對方驚喜。沒想到進門後看見床上有兩個人，她很快確認男友並沒有姊妹，只有一個弟弟，才意識到事情不對勁。更讓她難過的是，房內還擺著兩人過去一起挑選的床套、窗簾等物品。

這名女網友坦言，男友過去並沒有明顯露出異狀，她始終相信兩人的關係不會改變。事發後，她告訴自己不要哭、也不要責怪自己，認為只是兩人的緣分走到了盡頭，最後選擇離開現場並封鎖男友所有聯絡方式，重新安排原本特別挪出的長假，也藉此提醒其他人，想給另一半驚喜前，或許真的要三思。

貼文一出後，不少網友都留言安慰，紛紛表示「妳很好，但他不配～剛好給自己放個假，好好的歇息一下」、「外遇真的只有0跟無限，妳做得很好」、「看清就好，也別看輕自己」、「離開現場是對的，剩下的時間就給自己吧」、「錯的不是驚喜，應該慶幸妳現在早發現，這不是妳的問題」、「還沒結婚發現都是賺的」、「老天爺給妳的禮物，就好好收下吧」。

事實上，當伴侶過於「完美」時，也應多關注他的私人生活，因為他可能不只疼愛妳「一人」。本站曾報導，一名女網友抱怨，前男友非常照顧她，簡而言之就是「一百分」的伴侶，但之後卻發現男友竟然還照顧了其他4個女生，讓她直言：「真的不要太相信另外一半」。

對此，網友回應「對於那些對女生十全十美、照顧無微不至的男生，其實存在出軌的風險，這類男性往往具備高超的社交技巧，能夠敏銳地察覺女性的需求並適時滿足」、「越完美的人好像越容易有鬼」、「在愛情裡，男人天生是比女人更高超的演員」。

男友 租屋 劈腿 兩性關係

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