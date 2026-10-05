冷暴力、個性不合、劈腿偷吃？情侶十大常見分手原因洗牌？

網友熱議的十大分手原因洗牌

從無話不談到無言以對，從期待見面到相看兩相厭，一段感情究竟是從什麼時候開始悄悄變質？其實愛情會走向終點，往往不只因為一次爭吵，而是那些看似不起眼的小問題，在日積月累之下逐漸拉開兩人的距離。尤其交往時間一長，熱戀期的新鮮感褪去，彼此的真實個性與生活習慣逐漸浮現，讓原本充滿粉紅泡泡的戀愛濾鏡隨之失效，最終這段感情也只能默默畫下句點。





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年10月公佈情侶10大分手原因，當時由「爭執衝突」以逾三萬筆聲量高居第一，劈腿偷吃、個性不合等原因則緊追在後。時隔一年，如今再次啟動調查，沒想到今年榜單出現明顯變化，不僅「前任因素」、「遠距離」退出榜單，去年未進榜的兩大聲量黑馬也強勢竄升。究竟今年的排名會出現哪些的驚人變化呢？完整10大原因一次揭曉！

No.10 對未來沒共識

示意圖／ChatGPT

網路聲量：28,987筆

剛開始交往時，兩人或許可能只在意約會去哪裡、節日怎麼慶祝，偶爾聊聊未來也多半停留在想像。但隨著交往時間拉長，原本模糊的藍圖開始變得具體，究竟要不要結婚、是否想生小孩、工作與家庭如何取捨，甚至財產怎麼分配等現實問題陸續浮上檯面。若兩人的想法差距太大，即使平時相處融洽，也可能因為一次次達不到共識，慢慢產生失望與失落感。





其實，這些問題並沒有誰對誰錯，只是彼此想前往的道路不一樣。感情可以靠磨合維持，但人生規劃卻未必能一直妥協。因此，有些感情最後不是敗在不愛，而是走到人生岔路口後，才發現兩個人想去的地方，早已不在同一個方向。

No.9 缺乏尊重

網路聲量：30,483筆

兩個人談戀愛，難免會有意見不合的時候，但真正讓一段感情走不下去的，往往不是因為摩擦，而是另一方開始不懂得尊重。其中最常見情況包括貶低對方的一切、不懂拿捏玩笑分寸，或總是忽略伴侶的感受等。無論是言語上的否定，還是行為上的漠視，當一個人長期覺得自己不被重視，甚至連情緒都得不到理解，失望便會一點一滴累積。久而久之，磨掉的不只是耐心，更多的是對這段感情的期待。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年11月1日，當時前啦啦隊員粿粿爆出外遇風波，過去在節目中的相處片段也被網友重新翻出討論，不少人紛紛留言表示「粿粿應該是看不起范姜」、「沒邊界感也不尊重另一半」、「光看以前上節目片段就知道她多不尊重她老公了」。

No.8 體態外貌

示意圖／ChatGPT

網路聲量：32,751筆

雖然注重另一半的「體態外貌」似乎有些現實，但對不少情侶而言，外貌與吸引力確實會影響兩人之間的感情。熱戀時，兩個人總習慣把最好的一面留給彼此，約會前精心打扮、見面時也格外在意自己的形象；然而隨著交往時間拉長，有些人開始懶得花心思整理外表，生活也逐漸回到最自在的狀態，取而代之的是日漸發福的體態與不修邊幅的日常。

不過，有時真正讓人在意的並不是外表本身出現多少變化，而是從這些改變裡感受到的「不在乎」。當一方開始覺得，另一半不再像以前一樣在意自己的眼光，也不願為自己花心思打扮，原本的悸動便可能在一次次失落中慢慢減少。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年11月13日，一名網友因身材過胖遭男友提出分手，於是上網尋求減肥方法，引發網友熱烈討論，「減15公斤再去找別的男友不香嗎」、「你減15公斤之後可能不愛他了，請看下一位」、「嫌棄你外表的不需要留戀，換一個吧」。

No.7 說謊欺騙

示意圖／ChatGPT

網路聲量：33,668筆





「說謊欺騙」在去年位居第9，今年則小幅上升至第7名，這個行為真正讓人難以接受的，並不一定只是謊言本身，而是發現自己深信不疑的另一半，原來一直有事情瞞著自己。更麻煩的是，謊言往往會帶出下一個謊言。為了圓前面的說法，只能繼續補上新的理由，直到某天真相被揭開，才發現原本只是想避免一場爭吵，最後卻讓對方連最基本的信任都失去了。即使事情本身並沒有嚴重到足以分手，但因信任崩盤、關係埋下猜疑的種子後，這段關係也終將走向盡頭。

感情可以有隱私，也可以保留不想說出口的事情，但刻意欺瞞與保有自己的空間，終究是兩回事。當一個人開始反覆懷疑對方說的每一句話，甚至得靠蛛絲馬跡去拼湊真相，這段感情也就很難再回到最初的樣子。到最後，真正讓人選擇離開的，可能不是某一個謊，而是一次次失去信任後，再也找不回來的安全感。

No.6 價值觀不同

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

網路聲量：39,197筆

價值觀不合未必代表誰對誰錯，畢竟每個人的成長背景、經濟條件與教育方式有所差異，也容易形成截然不同的觀念與想法。從金錢觀、政治理念到宗教信仰，都可能成為兩人爭執的來源。舉例來說，有些人習慣及時行樂，花錢時毫不手軟；另外也有一派人偏向精打細算，認為能省則省，當這樣極端的組合交往時，兩人在日常生活中也難免會出現爭執；因政治立場不同導致分手更是時有所聞，原本只是意見交流，最後卻莫名演變成情緒對立，甚至還可能讓感情逐漸出現裂痕。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年11月1日，當日粿粿在爆發出軌風波後，首度打破沉默發布長片回應，並提及兩人婚姻走向結束的原因，包含金錢觀與育兒觀等方面的差異。影片發布後隨即引發大量網友討論，當日相關聲量衝高至5,883筆，帶動討論度高峰。

No.5 冷暴力

示意圖／ChatGPT

網路聲量：40,511筆

情侶吵架並不可怕，真正讓人感到煎熬的，是另一半無聲抗議的冷暴力。訊息不回、電話不接，也不知道這場沉默什麼時候才會結束。比起直接把不滿說出口，冷處理看似沒有激烈衝突，卻可能讓接收方容易陷入自我否定，以及承受巨大的精神壓力。感情裡需要的不是「永遠不吵架」，而是發生問題時，兩個人願意把話說開。短暫冷靜或許能讓情緒降溫，但如果沉默變成懲罰對方的方式，問題不但沒有消失，反而會在一次次逃避中越積越多。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2026年8月25日，當日聲量飆升至4,783筆，因陳幸妤在回應與前夫趙建銘的離婚爭議時，公開指稱自己曾遭受長達兩年的冷暴力，該片段迅速引發廣大網友討論。不少人留言表示「我被冷暴力兩個月就想離婚了，陳醫師那兩年辛苦了」、「冷暴力真的很噁心，明明就是逼對方離婚的手段」、「被冷暴力兩年，是我也想離婚」。

No.4 信任度不足

示意圖／ChatGPT

網路聲量：46,825筆

「信任」不僅是一段愛情的基礎，也是決定兩人能否長久走下去的重要關鍵。然而，信任度不足並不一定全是另一半造成的，有時也與自身的不安全感有關。當一個人對自己缺乏信心，或始終對這段關係感到不安，即使對方沒有做出明顯越界的行為，也可能因不安全感作祟而過度解讀。一個晚回的訊息、一通沒有接到的電話，甚至一句看似平常的話，都可能被反覆揣測，最後讓自己陷入無止盡的內耗與猜疑。





戀愛需要陪伴，但同樣需要給彼此適度的空間。當一方總是忍不住追問行蹤、查看手機，甚至頻繁確認對方是不是還愛著自己，另一方也可能因為不斷解釋、安撫而感到疲憊。久而久之，一個人越害怕失去，就越想掌握對方的一舉一動；另一個人則越來越感到壓力，兩人的關係也因此陷入惡性循環。就像手中的沙子，越是用力緊握，反而越容易從指縫間流走。當信任逐漸被控制與猜疑取代，再深的感情也可能在長期消耗下慢慢走向終點。

No.3 個性不合

示意圖／ChatGPT

網路聲量：52,140筆

個性不合絕對是情侶間最常見的分手主因，與去年排名相同，今年也以52,140筆討論度高居第三名。有些人談戀愛，最初就是被彼此截然不同的個性所吸引。一個活潑外向、一個文靜內斂，兩人一冷一熱相處起來正好互補；但隨著熱戀期逐漸褪去，原本欣賞的特質，也可能慢慢變成難以忍受的缺點。曾經認為對方活潑健談很有魅力，交往久了卻覺得聒噪煩人；過去看重的文靜內斂，現如今也轉變為冷淡被動、不善溝通，當兩人逐漸發現彼此在相處節奏與情感需求上難以同步時，最後便會以個性不合為由，幫這段感情畫下句點。「我覺得情侶個性興趣要相似才能走的比較久，至少不能差異太大 」、「有些不合的點在交往後才看得出來」、「有的人就是不愛為對方作改變，那也只好以個性不合來作分手的理由了」。

No.2 衝突爭執

示意圖／ChatGPT

網路聲量：165,494筆





情侶之間幾乎都有吵架的時刻，再親密的兩個人，也不可能對每件事情都抱持相同的看法。真正讓一段感情走向終點的，往往不是因為某一次的摩擦，而是爭執變成生活裡反覆上演的日常。甚至有些時候，兩人爭吵的早已不是事情本身，而是對方在面對衝突時的態度問題，一方只想理性把問題說清楚，另一方卻覺得對方咄咄逼人。吵到最後，也許兩個人也忘了最初在爭執什麼，留下的只有覆水難收的難聽話，以及越來越深的疙瘩。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025年11月1日。當時粿粿發布離婚聲明影片，提到自己與丈夫范姜過去經常因生活中的小事發生爭執，相關內容曝光後引起網友討論，帶動當日聲量直衝2,461筆。有網友指出，「天底下夫妻都會有問題、有吵架、有怨懟，但不是每個老公或老婆選擇外遇」。

No.1 劈腿偷吃

示意圖／ChatGPT

網路聲量：370,135筆

「劈腿偷吃」去年排名第2，今年則以370,135筆聲量直接衝上冠軍，成為本次調查中討論度最高的分手原因。劈腿不僅是行為上的背叛，更是對關係與承諾的破壞。無論是肉體上的出軌，還是精神上的曖昧，對另一半而言，各種越軌的行為都是心中難以抹去的傷痕。相較於一般情侶相處間的問題，感情中出現第三者，往往代表這段關係已經徹底被打破，即使最後勉強復合，但心中被背叛的陰影未必能輕易消失，正猶如一面破掉的鏡子難以重圓。





透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間出現兩個明顯聲量高峰，首波落在2025年11月1日，因粿粿婚內出軌的消息迅速攻占各大社群版面，許多網友怒批其外遇行為，但也有不少網友逆風同情粿粿的遭遇，兩派人馬在網路上掀起論戰，使得當日聲量衝高至26,737筆；第二波高峰則出現在2026年8月13日，陳幸妤在google評論區開撕趙建銘出軌，相關內容曝光後引發大量討論，當日聲量高達6,370筆，其話題也一路延燒至8月25日，連續12天每日討論度皆突破千筆，也讓「劈腿偷吃」再次成為網路熱議的分手焦點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月30日至2026年9月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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