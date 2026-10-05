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夫病逝留1棟房！婆婆竟要媳婦、5歲孫女「放棄繼承給小姑」網炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
丈夫因病離世，留下一棟老房子，沒想到婆婆卻要求把房子讓給小姑，讓媳婦相當為難。 圖／AI生成
丈夫因病離世，留下一棟老房子，沒想到婆婆卻要求把房子讓給小姑，讓媳婦相當為難。 圖／AI生成

丈夫因病離世，留下婚前買的一棟老房子，沒想到婆婆卻表明「不同意」媳婦和5歲孫女繼承，甚至要求兩人自願放棄，把房子讓給小姑，讓一名女子相當為難，忍不住上網詢問「大家的意見」。貼文曝光後，大批網友看傻，幾乎一面倒勸她千萬別答應，更有人直言：「寧願撕破臉，也不要放棄自己和女兒應有的權益。」

一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，先生日前因病去世，身後沒有留下積蓄，僅有一棟婚前購買的老房子。她自己目前有工作，也有一些存款，夫妻兩人育有一名5歲女兒。

沒想到丈夫離世後，婆婆卻針對房子的處理提出要求。原PO表示，婆婆明確表態「不同意我跟女兒繼承」，希望她自願放棄房屋，改把房子留給丈夫的妹妹，也就是原PO的小姑。面對婆婆的要求，原PO不知該如何處理，因此上網詢問其他網友意見。

貼文曝光後迅速引起討論，多數網友都認為原PO不應因為婆婆施壓就輕易放棄。有網友直言，「她不同意是她的事」、「妳先生自己有小孩可以繼承，關妹妹什麼事」、「老公買的，為什麼要給別人」、「叫小姑拿錢來買」、「當然不要給她」。

也有人心疼原PO還得獨自扶養年僅5歲的女兒，勸她更應慎重考量，「那棟房子是留給妳養女兒的」、「拜託千萬不行，妳還要撫養5歲的小孩」、「房子至少能讓妳和孩子有地方住，不必再多負擔租金」。

不少網友更提醒，面對家人提出放棄繼承或移轉財產的要求，不宜只因親情壓力就倉促簽署任何文件，「該是妳和孩子的就要守住」、「寧願撕破臉，也不要輕易放棄」、「她沒顧念妳跟孩子，妳更要替女兒想」。

也有人認為，如果小姑真的希望取得房子，可以循正常方式與原PO協商，而不是要求母女直接放棄，「想要就拿錢來買」、「合法處理、談清楚就好，沒必要白白讓出去」。

不過，實際遺產如何分配仍涉及死者家庭成員、財產性質、是否留有遺囑，以及是否存在其他債務等情況，若當事人對繼承權或應繼分有疑義，仍應以實際資料向專業律師或相關機關確認，再決定是否簽署放棄繼承等文件。

小姑 繼承 媳婦 婆婆

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