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私生女被接回家遭哥哥霸凌多年 父一句話讓她更崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己是父親的私生女，國中時因母親生病，被爸爸接回家同住，卻遭到哥哥長期霸凌。圖／AI生成
一名女網友表示，自己是父親的私生女，國中時因母親生病，被爸爸接回家同住，卻遭到哥哥長期霸凌。圖／AI生成

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己是父親的私生女，國中時因母親生病，被爸爸接回家同住，卻遭到哥哥和正宮排斥。她忍不住問：「我爸出軌是我的錯嗎？為什麼家裡的和諧，永遠都是叫最能忍的人繼續忍？」

原PO表示，哥哥長期拿身世羞辱她，曾直接說她是「我爸偷生的」，還會酸「妳媽沒名分，妳倒是很會享受」。每當她受不了，家人又會以「開玩笑的」帶過。後來情況越來越誇張，原PO考上比哥哥更好的高中後，哥哥開始故意關掉她的鬧鐘還藏作業，甚至把原PO準備段考的講義丟進垃圾袋。

真正讓她爆炸的是「衛生棉事件」！原PO表示，自己生理期前一天才買的新衛生棉，隔天整包消失，當時肚子痛到不行，只能先墊衛生紙去學校，晚上才在哥哥房間的垃圾桶下找到。

她質問哥哥，對方卻笑稱「開個玩笑而已」，正宮也替兒子說話。更讓原PO心寒的是，爸爸最後竟叫她「讓哥哥一點」，還說家裡和諧比較重要。

原PO坦言，那一刻她才明白，只要自己是私生女、只要過得比哥哥好，就好像必須為對方的情緒負責，「他可以拿我媽羞辱我、藏我的東西、破壞我的考試，而我要做的，就是懂事一點。」

貼文曝光後，網友看法兩極。有人認為原PO本身沒有錯，「真正犯錯的是妳爸」、「全部都是妳爸的錯，還要妳承擔」，也有人直言，正宮和哥哥會討厭她其實很正常，「能真心接納妳是肚量，討厭妳是人性」，建議她成年後盡快搬出去獨立生活。

衛生棉 霸凌 Dcard 出軌

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