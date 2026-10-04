妻參加學弟婚禮頻恍神！送客時1舉動全場尷尬 回家後哭喊「對不起」

一名男網友近日在Dcard發文表示，自己和太太結婚超過7年，日前一起參加太太留美時學弟的婚禮，沒想到婚宴結束後，太太突然情緒潰堤，還反覆向他道歉，讓他開始懷疑：「到底她和那個學弟之間，發生過什麼？」

原PO表示，婚後前5年太太都在美國攻讀博士，他則留在台灣工作。兩人長期分隔兩地，直到約2年前妻子返台，才終於開始比較正常的婚姻生活。這次結婚的學弟，就是太太留美期間認識的人。原PO過去也見過對方，知道妻子曾受過學弟幫忙，當時甚至請對方吃飯致謝，後來學弟交了女朋友，雙方也逐漸少了聯絡。

不過，自從收到婚宴邀請後，原PO就發現太太偶爾若有所思，到了婚宴當天，她更數度發呆。最讓他在意的是送客時，太太突然走向學弟，把自己的名片塞到對方手中，盯著他說：「一定要跟我聯絡啊！」而且還說了兩次。

原PO形容，太太當時的語氣像是在拜託對方，連學弟、新娘和學弟的岳母表情都變得尷尬，他只好趕緊牽著妻子離開。沒想到一上車，妻子先說了一聲「對不起」，接著便開始掉淚。

回家後，兩人坐在客廳沉默許久，太太仍不停哭，還說自己也沒想到會有這樣的反應。原PO坦言，妻子平時並不是情緒化的人，因此更讓他心裡充滿疑問。

他表示，即使妻子和學弟過去真的曾發生過什麼，也可能已經是過去的事，只是想到兩人好不容易結束長達5年的遠距婚姻，仍希望把現在的生活維持下去，「看她哭成那樣，又會覺得有些心疼」。

貼文曝光後，不少網友認為妻子的反應確實容易讓人多想，「你太太在公眾場合都不演了」、「他們肯定有過一段」、「答案你其實都知道」；也有人勸原PO別只靠猜測，「聊開吧，別這樣一直放在心上。」