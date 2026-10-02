人妻月薪、提款卡全被老公拿走「只給幾千元買菜」 友人傻眼問：算家暴嗎？

現在的社會多為雙薪家庭，不少夫妻也都會決定好家中經濟由誰掌管，或者各自處理自己的薪水。有一名女網友透露身邊一位女性友人結婚後，賺的薪水通通都被老公拿走，一個月只拿到幾千元家用，連想要換工作都無法自己決定，讓她聽了非常傻眼，直呼這樣算是家暴嗎？

這名女網友在論壇「mobile01」發文，表示有位朋友結婚後薪水都被老公拿走，銀行提款卡也被收走，每個月僅給幾千元去買菜，就連友人想換工作也被禁止，讓原PO聽了無言又傻眼。朋友說老公並沒有肢體暴力，因此不敢說這是家暴，原PO無奈地說「這種金錢控制真的只能算家務事嗎？」

貼文讓不少人看不下去，「經濟暴力也是暴力的一種，蒐證、打113，會有社工協助她」、「這算侵佔與強盜罪了，不要傻傻以為是金錢糾紛」、「這當然不是家暴，這是侵占！如果動手了，叫搶劫」、「每個月2000等於沒有娛樂，連跟同事一起吃個飯都要計較餐廳是否太貴，太殘忍了」、「家暴不只看有沒有動手，控制薪水、沒收提款卡、禁止工作或不給必要生活費，如果形成長期控制，也可能是經濟暴力」。

還有網友力勸離婚，「離婚吧，離了婚，薪水自己領，至於買菜錢，也可能有機會翻倍，因為贍養費」、「別說家暴，這已經是限制人身自由了吧？建議是告了趕緊離一離」、「離一離吧，我家都各管各的」。

但也有人有不同意見，「如果可以的話先了解一下她之前的消費習慣與金錢觀，無風不起浪，需要管制大多事出有因」、「女人自己也有問題，幹嘛要靠男人養，自己也可以出去賺錢」、「妳朋友的老公要把薪水全部拿走是為了什麼呢？要知道原因才會有解方」。