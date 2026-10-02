快訊

半導體風雲／「讓我們先動工」南亞科選屏東這話埋伏筆

iPhone Duo免擔心摺痕！螢幕表層「可更換」 蘋果維修價格曝光超佛心

ChatGPT推新玩法！「虛擬試衣」功能超狂 實測短褲男變西裝穿搭超自然

聽新聞
0:00 / 0:00

準新娘婚後「不叫公婆為爸媽、不回夫家過年」 網掀論戰：幹嘛結婚？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO打算婚後對於公婆的稱呼不會改口，也不打算過年到夫家過，但這樣的行為卻讓她的父母無法接受。 圖／AI生成
原PO打算婚後對於公婆的稱呼不會改口，也不打算過年到夫家過，但這樣的行為卻讓她的父母無法接受。 圖／AI生成

華人傳統的繁文縟節，對於現代人來說反而沉重且多餘，許多年輕人結了婚後更是不太想遵守。有一名即將步入禮堂的女網友表示，被爸媽要求結婚後對公婆的稱呼要改，但她無法接受，而且連過年時也不願意待在夫家，無奈地表示「長輩真的會認為很超過嗎？」貼文也引起網友的論戰。

原PO在Dcard發文表示，因為即將要結婚，爸媽要求她婚後要有禮貌，對公婆要改口叫「爸媽」，但原PO叫不出來，認為為何不叫公公、婆婆就好？她說和男友的想法一樣，對方也是只會稱呼「岳父、岳母」，並不會改口叫爸媽，但父母卻表示自己並不在意被怎麼叫，反倒是擔心男方的家長會介意。

除此之外，就連過年要待在哪邊也有意見。原PO說已經和另一半商量好了，婚後過年時只會待在自己家裡，不會到對方家住，因為想要好好休息，不要跑來跑去，即使以後有了小孩，看誰愛帶回家都可以。只不過雖然現在男友答應她，但未來的事很難講，會不會到時有什麼狀況也不知道。

原PO說兩人交往7年，自己沒有男方父母的聯絡方式，雙方也都溝通好結婚她不會拿男方長輩任何資源，不論婚前婚後也不會到對方家過年，有任何事情或問題都直接找男友，不要找她處理，這一番話讓原PO父母聽了頻頻皺眉頭，還說「真不知道現在年輕人在想什麼」，也讓她想問「這樣很超過嗎？」

貼文一出引起兩派網友論戰，有人力挺原PO觀點，「講清楚不拿任何傳統禮數，買房育兒都靠自己，公婆給的直接或間接的任何好處或資源或幫助都不拿。我支持妳不用理公婆，不當傳統媳婦」、「什麼過年過節都要硬綁在男方家人的裝賢慧都該砍掉，真的不需要，日子是自己的，為自己好好過下去」、「台灣社會最可怕的事情之一，是娘家會主動要妳配合婆家、當傳統媳婦」、「結婚是兩個人的事情，關雙方父母什麼事情，無法理解」。

但也有網友不以為然，「傳不傳統我不知道，逢年過節打招呼、拜訪各自父母叫做禮貌，西方世界也是這樣，不依照傳統不等於沒禮貌，請別混為一談」、「可以理解有些人想要結婚只是兩個人的事，但我覺得這個狀態很奇妙，就感覺沒有想認識對方家人，是完完全全的陌生人狀態，那這樣為什麼要結婚？」、「男女交往最後一定要結婚也是傳統思想啊，乾脆不要結婚不是更好？」、「我覺得不需要傳統媳婦模式，但基本尊重還是要有」。

結婚 新娘 公婆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交往1年、出國過夜全做了！35歲男準備結婚 卻藏著一件事不敢告訴女友

姑姑回娘家喊「我是客人」！媳婦不解心態 網笑：先帶伴手禮

男同事狂撩3個月 23歲女暈船才知「他有老婆」：全公司只有我不知道

婆婆「自願帶孫」變家庭控制籌碼？媳嘆：免費才是最昂貴帳單

相關新聞

準新娘婚後「不叫公婆為爸媽、不回夫家過年」 網掀論戰：幹嘛結婚？

華人傳統的繁文縟節，對於現代人來說反而沉重且多餘，許多年輕人結了婚後更是不太想遵守。有一名即將步入禮堂的女網友表示，被爸媽要求結婚後對公婆的稱呼要改，但她無法接受，而且連過年時也不願意待在夫家，無奈地表示「長輩真的會認為很超過嗎？」貼文也引起網友的論戰。

月經前情緒超敏感…男友1句話太暖 她喊：症狀緩解50%

不少女性在經期會身體不適，其中又有8成女性在月經來前的一週時間，會出現情緒低落、肌肉痠痛等經前症候群，日前有位女網友分享，她這幾個月，經前症候群滿嚴重的，在情緒上超級敏感，但男友一段溫暖的話，讓她感動喊「感覺有緩解50%的經前症候群了」。

閱讀村上春樹／比才｜孤獨者的義大利麵

今年夏天甫出版長篇小說新作的作家村上春樹，將於明年推出個人全集《村上春樹WORKS》。聯副特選四篇文章：從孤獨者烹調義大利麵的專注、翻譯工作中「捨棄自我」的沉潛、影像改編與文本的對話，到跑步過程中瞬間捕捉到的生命感思，邀請讀者循著字裡行間的微光，一步一步探看村上春樹的世界。 【精彩語錄】在他的作品中，義大利麵出場次數大概是所有食物中最多的，與三明治不相上下。煮義大利麵被打擾的場景，村上寫了三次……

【慢慢讀，詩】陳義芝／我遺忘的AI情人──和鄭樹森〈數位瑪麗安〉

多希望你是海上的塞壬／讓我永久沉沒。那年在雲端／你一度跟定了我……

【浮生百味】潘國靈／浪子回頭

一個人一個罕有病已夠了，我竟連中三元。媽媽，我是獨特的，但我不知道，命運最後以此殘酷、近乎荒誕的獨特來完成自身……

【記憶抽屜】心如／石榴車站，曖曖內含光

暑假，大眼妹到駕訓班學開車，我們常趁課後到附近閒晃。幾次轉彎，眼角餘光瞥見石榴車站的指標，卻不見其蹤影，「它到底在哪裡？」這個問號彷若一尾調皮的小海馬，在記憶迴路裡轉啊轉，轉成了想一探究竟的渴望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。