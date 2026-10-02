準新娘婚後「不叫公婆為爸媽、不回夫家過年」 網掀論戰：幹嘛結婚？

華人傳統的繁文縟節，對於現代人來說反而沉重且多餘，許多年輕人結了婚後更是不太想遵守。有一名即將步入禮堂的女網友表示，被爸媽要求結婚後對公婆的稱呼要改，但她無法接受，而且連過年時也不願意待在夫家，無奈地表示「長輩真的會認為很超過嗎？」貼文也引起網友的論戰。

原PO在Dcard發文表示，因為即將要結婚，爸媽要求她婚後要有禮貌，對公婆要改口叫「爸媽」，但原PO叫不出來，認為為何不叫公公、婆婆就好？她說和男友的想法一樣，對方也是只會稱呼「岳父、岳母」，並不會改口叫爸媽，但父母卻表示自己並不在意被怎麼叫，反倒是擔心男方的家長會介意。

除此之外，就連過年要待在哪邊也有意見。原PO說已經和另一半商量好了，婚後過年時只會待在自己家裡，不會到對方家住，因為想要好好休息，不要跑來跑去，即使以後有了小孩，看誰愛帶回家都可以。只不過雖然現在男友答應她，但未來的事很難講，會不會到時有什麼狀況也不知道。

原PO說兩人交往7年，自己沒有男方父母的聯絡方式，雙方也都溝通好結婚她不會拿男方長輩任何資源，不論婚前婚後也不會到對方家過年，有任何事情或問題都直接找男友，不要找她處理，這一番話讓原PO父母聽了頻頻皺眉頭，還說「真不知道現在年輕人在想什麼」，也讓她想問「這樣很超過嗎？」

貼文一出引起兩派網友論戰，有人力挺原PO觀點，「講清楚不拿任何傳統禮數，買房育兒都靠自己，公婆給的直接或間接的任何好處或資源或幫助都不拿。我支持妳不用理公婆，不當傳統媳婦」、「什麼過年過節都要硬綁在男方家人的裝賢慧都該砍掉，真的不需要，日子是自己的，為自己好好過下去」、「台灣社會最可怕的事情之一，是娘家會主動要妳配合婆家、當傳統媳婦」、「結婚是兩個人的事情，關雙方父母什麼事情，無法理解」。

但也有網友不以為然，「傳不傳統我不知道，逢年過節打招呼、拜訪各自父母叫做禮貌，西方世界也是這樣，不依照傳統不等於沒禮貌，請別混為一談」、「可以理解有些人想要結婚只是兩個人的事，但我覺得這個狀態很奇妙，就感覺沒有想認識對方家人，是完完全全的陌生人狀態，那這樣為什麼要結婚？」、「男女交往最後一定要結婚也是傳統思想啊，乾脆不要結婚不是更好？」、「我覺得不需要傳統媳婦模式，但基本尊重還是要有」。