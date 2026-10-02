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月經前情緒超敏感…男友1句話太暖 她喊：症狀緩解50%
不少女性在經期會身體不適，其中又有8成女性在月經來前的一週時間，會出現情緒低落、肌肉痠痛等經前症候群，日前有位女網友分享，她這幾個月，經前症候群滿嚴重的，在情緒上超級敏感，但男友一段溫暖的話，讓她感動喊「感覺有緩解50%的經前症候群了」。
一名女網友在社群平台Threads發文表示，她這幾個月的經前症候群很嚴重，在情緒上超級敏感，容易有情緒化的表現，但今天早上看到男友傳來的一段訊息，內容寫著「寶貝妳生理期快到了，可能會有些負面情緒，如果有任何介意的事情都要跟我說，我能解決就一定會解決」。暖心的內容讓原PO一看就十分感動，吐露心聲「感覺有緩解50%的經前症候群了」。
文章曝光後，許多網友大讚「對這種男友很難生氣」、「好感動」、「這男友很用心，活該他有女友疼」、「請問朝哪裡拜才可以有這種的另一半？」、「男的快學，拜託，不要再怪女友情緒不穩了」、「好棒的男友」、「真的會很感動」、「好暖，能感同身受的男友真的很優」。
根據《元氣網》疾病百科介紹，經前症候群可以從「改變生活型態」來著手，4成的患者屬於輕度，在月經來潮前，避免食用刺激性的食物，並且攝取維生素B群，以及補充鈣質、充足睡眠、有氧運動等，就能改善。較嚴重的患者則可以使用「選擇性血清素再吸收抑制劑」，其他包括口服避孕藥、促性腺釋放激素促進劑，來治療經前症候群。
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