星巴克小情侶狂摸2小時 呂文婉目睹「從胸摸到私密處」：下半身踩不住煞車

青春期正是情竇初開的年紀，有的人或許想談場微酸的青澀戀愛，有的人則可能想來段轟轟烈烈的愛情。資深媒體人呂文婉表示，日前在星巴克碰到一對年紀約莫20歲上下的情侶，起初2人只是親吻、擁抱，殊不知男方竟開始將手伸向女友「從胸摸到私密處」，來回撫摸將近2小時，讓呂文婉大嘆「如果我是她，我想我應該會選擇分手。」

呂文婉在臉書發文，平日下午和夥伴約在星巴克開會，此時眼前一對年紀約20歲左右的情侶吸引了呂文婉的目光。

起初這對情侶拿著手機、開著電腦看似在討論功課，沒多久闔上電腦後，2人先從對望、擁抱再到牽手、親吻，呂文婉表示年輕人談戀愛，「有時候情不自禁，可以理解。」想不到以為只是年輕情侶的甜蜜日常，畫風隨之一變成為限制級電影。

首先，似乎按耐不住慾火的男生先從後方抱住女生，接著再伸手從胸部一路摸到私密處。雖然女生屢次將男生的手撥開，但食髓知味的他依舊繼續上下撫摸女伴，荒誕過程甚至持續將近2小時。

呂文婉表示，雖然不懂那名女生當下的想法，「但如果我是她，我想我應該會選擇分手。」呂文婉接著提到，不是因為無法享受親密，而是當一個人無法給予最基本的尊重，會開始懷疑「這真的是愛嗎？」文末，呂文婉認為愛一個人與只顧滿足自己是兩回事，「很顯然，那個男生下半身已經踩不住煞車。」