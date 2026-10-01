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交往1年、出國過夜全做了！35歲男準備結婚 卻藏著一件事不敢告訴女友

聯合新聞網／ 綜合報導
35歲男和女友相親交往一年，兩人相處融洽，但談到結婚時，卻讓他陷入懷疑。圖／AI生成
35歲男和女友相親交往一年，兩人相處融洽，但談到結婚時，卻讓他陷入懷疑。圖／AI生成

一名35歲男網友近日在Dcard發文表示，自己過去34年幾乎都維持單身，直到去年在家人安排下，和一名30歲女子相親。兩人個性都算隨和，為了避免長輩持續催促，乾脆先試著交往看看，就這樣談了一年戀愛。

原PO表示，這一年來兩人一起過夜、出國，也陪彼此完成不少願望清單，相處上沒有太大問題。如今雙方甚至開始討論要不要結婚，但真正讓他不安的是，自己其實不確定是否真的愛對方，「只是因為時候到了，又相處得不差，但這樣真的好嗎？」

他坦言，自己會買禮物、接送女友上下班，也願意陪對方度過難關，但這些舉動在他心中更像是一種責任，而不是出於強烈的愛意。他甚至形容，自己「只是（盡）責任，只是她選擇了我」，最害怕的是對方其實是真心愛他，最後卻被自己傷害。

原PO也透露，自己有車、有房，工作穩定，外在條件看起來像是已經「準備好結婚的男人」，但內心卻完全沒有準備好面對承諾。他甚至自嘲，連「我是誰、我在哪裡、我在做什麼」都無法非常肯定，也開始懷疑，自己最愛的人可能始終只有自己。

貼文曝光後，多數網友勸他不要因為年齡或長輩壓力勉強結婚，有人直言「沒很愛就別結，也別浪費對方時間」，也有人提醒：「如果你結婚後才遇到真正愛的人，反而更容易傷害妻子。」另有網友認為，婚前就已經如此猶豫，婚後恐怕只會更加痛苦。

不過，也有人把矛頭指向原PO本身，認為35歲已經不是能把人生選擇推給長輩的年紀，「結婚是自己的事」，是否繼續這段關係、甚至走進婚姻，最後都還是得自己做決定。

女友 結婚 相親 兩性關係

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