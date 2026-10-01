快訊

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲打工度假易偷吃？ 苦主曝殘酷綠幕 行前承諾不變心、男友集滿五大洲

聯合新聞網／ 綜合報導
許多年輕人赴澳打工度假，異國誘惑與生活圈隔閡卻讓遠距離戀情淪為「信任修羅場」。 示意圖／ingimage
許多年輕人赴澳打工度假，異國誘惑與生活圈隔閡卻讓遠距離戀情淪為「信任修羅場」。 示意圖／ingimage

許多青年男女嚮往赴海外打工度假或遊學，一圓異國生活夢，然而一名網友近日在社群平台發文直言，身邊不少已有交往對象的女生赴澳洲打工後，只要男友留在台灣，感情幾乎逃不過破裂命運，甚至透露「10個有9個都在偷吃」，言論一出瞬間引發逾2.3萬名網友朝聖，更釣出一大票慘戴綠帽的苦主現身說法。

出國前甜言蜜語 回台竟已懷孕一個月

原PO在Threads的貼文曝光後，引來多名苦主分享荒謬遭遇。其中一名男網友指出，前女友只是趁暑假出國遊學短短2個月，返台後居然直接告知「已經懷孕1個多月」，甚至要求男方負起責任，他也回擊女友，「出國前一個月兩人都忙到根本沒發生關係，孩子怎麼可能是我的？」

另一名男苦主則無奈提到，女友剛抵達澳洲時每天都會跨海通電話，未料找到工作不到2個月，態度就出現180度大轉變，開始以「生活圈不同、需要個人空間」為由疏遠，最後更直接斷聯消失，直到透過女方朋友的動態，才驚覺對方早就無縫接軌新男友。最諷刺的是，女方出發前一晚還曾在樓下信誓旦旦向他保證，「不是每個人去澳洲都會劈腿」。

網曝海外亂象：男友換過五大洲、視訊完轉頭找別人

許多網友紛紛認同海外遠距戀愛的殘酷現實，直言在異國往往有人為了蹭車、蹭飯、省房租而各取所需，還有人表示，見過不少女生前一秒才跟台灣男友視訊說晚安，下一秒就轉身投奔其他異性懷抱，「出國一趟，男友都快換過五大洲、12星座了」、「身邊有5個女性朋友出國交換學生、3個有男友，回國全數分手」。

不過，在一片「毀三觀」的抱怨聲浪中，也有過來人跳出來自認非常潔身自愛。一名女網友分享，自己當年隻身赴澳打工，從找工作、生活起居全部靠自己搞定，白天在飯店擔任主管、晚上在餐廳兼職，對外第一句自我介紹就是「我有未婚夫在台灣」，一年內靠雙手存下百萬元回國與男友成婚，她強調，「劈腿是個人道德問題，不該由澳洲打工全盤背鍋」。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出國寄明信片別再全翻英文！達人曝「填寫2關鍵」：寫錯反而容易寄丟

相關新聞

澳洲打工度假易偷吃？ 苦主曝殘酷綠幕 行前承諾不變心、男友集滿五大洲

女友出國前承諾絕不變心，回來竟懷孕要他負責？網友點名澳洲打工度假宛如「感情修羅場」，直指男友留在台灣高機率被戴綠帽。貼文引爆破萬共鳴，大票苦主接力曝光海外毀三觀內幕：視訊才說晚安，轉頭就被發現……

【座標移動中】鞠嘉漢／蔣勳書房探訪記

我倚在東部鐵路的座位上，往南，預約好去探訪一間書房，一個有九十年歲月的老宅院；也在那裡會合一位老朋友，二十歲時就認識的朋友。長途火車行駛在山海交界上，內心是靜的、也是鬆的，我留意自己要坐得端正些，不敢太慵懶。火車，總能將時間與空間、離別與相遇、內心與表相等，組合得非常自然和諧。坐得端不端正，就跟隨列車的節奏搖晃吧！

【生活的風景】梁純绣／聲景

娘家緊鄰一家賣水餃的小吃店，母親的臥室和小吃店的浴室相距不過十來步。小吃店的女主人向母親表示，店裡打烊收拾後，家人多在晚間十點洗澡，如果打擾母親入睡，甚感抱歉。母親回答：「家裡只有我一人，夜深人靜，聽得到水聲、說話聲，覺得有人陪伴在身旁，心裡反而有踏實的感覺。」這番話除了讓我心疼母親的獨居，對於她能從別人嫌吵的聲音裡，聽見生活的溫度，這份豁達也讓我佩服。

【閱讀｜散文】賴鈺婷／情味的延續與創造

潘家欣從採買到做菜，從廚娘掌勺者到下筆為文提出飲食觀，她巧妙融合了主婦與作家的身分特質，以食材菜色為題，翻轉出家常料理的奧義……

【策畫之眼】郭正偉／閱讀於城市日常風景之間：「BOOK知道要去哪」書展策展實記

在資訊與日常步伐同樣急促、繁亂的時代，我們還有機會在城市的某個角落，相遇一本命定之書，揮霍且愉快地耗掉一個下午的安靜時光閱讀嗎？2026年夏日，出版社的四人團隊挑戰緊迫人力與預算，共同孵育了一場空間串遊。這場定名為「『BOOK知道』要去哪‧書展嘉年華」的城市漫遊書展，以「旅行」為核心概念，時間自八月起一路延續至十月底。既想要翻轉出版社常規的行銷型態，也藉此試著突圍傳統書展的既定界線。

【慢慢讀，詩】辛金順／鬼魅詩學

夜色裁成了制服，月光編作勳章／神壇不語／人和人列隊，眨了眨眼，悄悄／等待吃／脫了隊，一隻隻善良的鬼……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。