澳洲打工度假易偷吃？ 苦主曝殘酷綠幕 行前承諾不變心、男友集滿五大洲

許多青年男女嚮往赴海外打工度假或遊學，一圓異國生活夢，然而一名網友近日在社群平台發文直言，身邊不少已有交往對象的女生赴澳洲打工後，只要男友留在台灣，感情幾乎逃不過破裂命運，甚至透露「10個有9個都在偷吃」，言論一出瞬間引發逾2.3萬名網友朝聖，更釣出一大票慘戴綠帽的苦主現身說法。

出國前甜言蜜語 回台竟已懷孕一個月

原PO在Threads的貼文曝光後，引來多名苦主分享荒謬遭遇。其中一名男網友指出，前女友只是趁暑假出國遊學短短2個月，返台後居然直接告知「已經懷孕1個多月」，甚至要求男方負起責任，他也回擊女友，「出國前一個月兩人都忙到根本沒發生關係，孩子怎麼可能是我的？」

另一名男苦主則無奈提到，女友剛抵達澳洲時每天都會跨海通電話，未料找到工作不到2個月，態度就出現180度大轉變，開始以「生活圈不同、需要個人空間」為由疏遠，最後更直接斷聯消失，直到透過女方朋友的動態，才驚覺對方早就無縫接軌新男友。最諷刺的是，女方出發前一晚還曾在樓下信誓旦旦向他保證，「不是每個人去澳洲都會劈腿」。

網曝海外亂象：男友換過五大洲、視訊完轉頭找別人

許多網友紛紛認同海外遠距戀愛的殘酷現實，直言在異國往往有人為了蹭車、蹭飯、省房租而各取所需，還有人表示，見過不少女生前一秒才跟台灣男友視訊說晚安，下一秒就轉身投奔其他異性懷抱，「出國一趟，男友都快換過五大洲、12星座了」、「身邊有5個女性朋友出國交換學生、3個有男友，回國全數分手」。

不過，在一片「毀三觀」的抱怨聲浪中，也有過來人跳出來自認非常潔身自愛。一名女網友分享，自己當年隻身赴澳打工，從找工作、生活起居全部靠自己搞定，白天在飯店擔任主管、晚上在餐廳兼職，對外第一句自我介紹就是「我有未婚夫在台灣」，一年內靠雙手存下百萬元回國與男友成婚，她強調，「劈腿是個人道德問題，不該由澳洲打工全盤背鍋」。