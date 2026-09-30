男生沒170淪工具人？律師曝擇偶殘酷現實 網點名「一特質」更重要

在感情市場中，外在條件究竟哪一項最先決定勝負？律師林智群日前發文拋出犀利觀點，直言多數女性在評斷異性的第一眼「看的其實不是長相，而是身高」，若身高未達標準，在一開始就會被無情歸類為「朋友」或「工具人」；他更感嘆現代年輕女性平均身材愈發高挑，男生若未滿170公分恐怕難以跨越擇偶門檻。

林智群在臉書發文表示，從生活觀察來看，女性審視男性的首要關鍵多半落在身高比例上，一旦男方身材較為矮小，在互動定位上極易落入缺乏異性吸引力的「好人區」或「工具人」標籤。考量到新一代年輕女性身高普遍抽高，他直白斷言：「男生如果沒到170公分，人家根本不會考慮你。」正因如此，林智群透露自己平時便不斷督促家中長子多運動、保持充足睡眠，恐怕得長到175公分以上，在人際互動中才具備足夠的吸引力與競爭優勢。

貼文曝光後，不少身型高挑的男性率先出面反駁刻板印象，一名自稱190公分的網友無奈苦笑「身為高個子工具人表示完全不一定」；也有網友認為面貌端正與談吐才是第一關鍵，「如果顏值像木村拓哉或湯姆克魯斯，就算身高不高依然大受歡迎，長相太差就算長到185公分也無解」。

大批網友紛紛留言調侃「身高不夠，身價來補」、「只要拿出房產證與名車鑰匙，在另一半眼中立刻比姚明還高」、「新台幣的高度才是最實在的鞋墊」，認為具備優渥的經濟能力與事業成就，往往能徹底打破外在身高的限制。

不少女性也出面緩頰，強調學生時代或許較為注重外在體態，但出社會後面臨婚姻與長期伴侶選擇時，責任感、同理心、情緒穩定以及是否善解人意，才是決定感情能否長久的關鍵，自大或自私的性格即使身材再挺拔也難以維持關係。