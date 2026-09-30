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除夕夜哄孩子沒吃飯…婆家竟沒留菜 人妻淚喊：快過一年仍忘不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友崩潰表示，她除夕夜為了哄孩子睡覺，沒吃到年夜飯，婆家竟沒有留菜給她。示意圖／AI生成
一名女網友崩潰表示，她除夕夜為了哄孩子睡覺，沒吃到年夜飯，婆家竟沒有留菜給她。示意圖／AI生成

又將近年底了，過完中秋節後就是聖誕節、跨年，並且將迎來農曆新年，不過許多人妻最痛苦的就是「年節在婆家過得不好」。日前有位女網友表示，她生完小孩回婆家度過的第一個除夕夜，因為哄寶寶睡覺沒吃飯，結果「沒有人幫她留菜」，這件事讓她過了快一年還是覺得委屈至極。

一名女網友在Threads發文表示，再幾個月又快到農曆新年了，想起今年初她生完小孩，回婆家度過的第一個除夕夜，因為哄寶寶睡覺，所以她沒來得及一起吃飯，但當晚也沒有任何婆家的人幫她留菜色，因此那個除夕夜，她一人在房間裡面，在睡著的嬰兒旁邊吃餅乾，孤獨的回憶讓她坦言「這件事，我始終過不去，快一年了，我還是覺得委屈至極」。

文章曝光後，許多網友為她打抱不平，直言「最可怕的是妳老公」、「不好意思，冒昧請問一下，老公是往生了嗎？」、「妳老公呢？今年不用回去了，自己吃飽還可以睡覺」、「沒留菜太過分，就算留菜冷掉了我沒吃還是會感謝他」。

也有女網友共鳴，分享自身經歷「我住在婆家四樓，公婆住一樓，做月子時，有一天下午1點多，我婆婆空手特地從一樓爬上四樓跟我說，午餐她忘了幫我買便當了，叫我忍一忍，晚餐再吃東西就好。這件事23年了，我從沒忘記過。當然她沒有義務幫我買食物，但我忘不了她對我做過的這些事」、「真的會記一輩子。婚後第一個新年，一群親戚來新家吃飯，當時我不太會煮飯，雖有婆婆跟她姐妹幫忙完成一桌菜，煮完也精疲力盡，還沒吃到一口飯就趕緊回房親餵母乳給當時3個月大的兒子，餵好兒子回到飯桌，大家也都吃的差不多，是有留菜給我，但看到一道道剩下的冷菜飯，就算很餓，也沒胃口了。然後看著老公吃飽喝足跟親戚聊天說笑的樣子，這股怨念過了10多年還是無法消除」。

《聯合新聞網》先前也曾報導過，有位人妻每次回婆家都被要求幫忙，甚至懷孕還被逼迫洗一堆碗，有親戚要來幫忙還被婆婆阻止，更誇張的是當時婆婆招待客人，讓懷孕的她連位置都沒得坐，不少網友認為老公應該出來幫忙。

除夕夜 婆家 婆媳紛爭

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