時時掛嘴邊！婆婆喊幫孫存6萬美元保單 10年後要求200萬買回媳氣炸

一名網友近日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」匿名透露自己與婆婆相處的經歷，氣憤表示：「10年前婆婆說幫孫子存了6萬美元（約191萬元新台幣）的保單，10年後卻變成要我們拿200萬元買下來。」她也曾多次提醒丈夫，不希望長輩在孩子面前反覆提及，以免孩子長大後誤以為自己確定能拿到這筆錢。沒想到多年後，保單的處理方式卻出現變化，引發家庭戰火。

原PO表示，婆婆10年前經常開心地告訴大家「我有幫孫子存了一份6萬美金的保單」，每當婆婆提起，她都會私下提醒丈夫，孩子總有一天會長大，也會聽懂大人說過的話，如果未來這筆錢沒有了，孩子可能會產生落差。不過丈夫多年來都幫母親說話，認為「我媽不會啦，她說有就是有」。

直到去年，公婆決定買房，除了希望夫妻倆協助負擔一半房貸外，原本講了多年的保單也出現變化。根據原PO描述，婆婆表示保單確實有買，只是想把那筆錢拿去支付買房費用。

沒想到事情並未就此結束。原PO指出，近日公婆又提出，希望夫妻拿出200萬元「把那份保單買下來」，並表示這份保單利息很高，認為是在為子女著想。這一次，連原本總是幫母親說話的丈夫也表達不同看法，認為夫妻從一開始就沒有要求這筆錢，公婆自己的錢要如何運用都可以，但如果當初沒有真正打算留給孫子，就不應該多年來一直在孩子面前提起。

原PO描述，公婆聽完後相當不滿，認為子女把他們說得像是「言而無信」，並強調自己工作辛苦、經濟能力足夠，只是資金卡在保險等安排上，甚至表示「就是要看你們這些孩子的表現」，讓原PO直呼10年來維持的理智終於斷線。

網友質疑「錢很足夠」？卻要子女負擔房貸、又拿200萬買保單

貼文曝光後，不少網友質疑，既然公婆買房需要子女協助負擔一半房貸，現在又要子女拿出200萬元購買保單，究竟是否真如長輩所說「錢很足夠」，並提醒如果公婆若還有其他子女，更應該把未來的財產安排說清楚。

也有網友針對「6萬美元保單」提出疑問，包括保費是否已經繳清、誰是要保人及受益人等，認為單憑長輩口頭表示「幫孫子存了錢」，並不代表孩子未來一定可以取得這筆資產。若長輩是要保人，受益人等保單內容仍可能涉及契約安排，外人未必能單從「幫孫子買保單」判斷未來實際能拿到多少；也有人認為，真正想替子孫準備資產的長輩，未必會長年掛在嘴邊高調提及，「真的靠自己比較實在」、「老人家的話，錢的運用，聽聽就好」。