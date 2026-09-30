快訊

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆「自願帶孫」變家庭控制籌碼？媳嘆：免費才是最昂貴帳單

聯合新聞網／ 綜合報導
祖父母長期協助育兒時，究竟該如何劃清「幫忙」與「主導」之間的界線？律師透露一起當事人案例：婆婆幫帶小孩，最後竟成為主導家庭重要決定的人。示意圖／ingimage
祖父母長期協助育兒時，究竟該如何劃清「幫忙」與「主導」之間的界線？律師透露一起當事人案例：婆婆幫帶小孩，最後竟成為主導家庭重要決定的人。示意圖／ingimage

「妳去上班，孩子我幫妳帶。」一句原本讓媳婦感動不已的話，7年後卻成為婚姻衝突的導火線。律師張育嘉近日在臉書分享一名當事人的婚姻經歷，描述婆婆從孩子出生後長期協助照顧孫子，原本被視為家庭後盾，卻也逐漸介入孩子教育、家庭住居，甚至是媳婦的生活安排，讓媳婦最終感嘆：「有些人給你的東西，當下沒有標價，不代表它是免費的，只是帳單還沒寄來而已。」

張育嘉分享，當事人原本在科技公司任職，生下第一胎後曾因托嬰費用考慮離職，婆婆當時主動表示願意幫忙帶孩子，鼓勵媳婦繼續工作。多年來，婆婆每天協助照顧孫子，從孩子生病、吃飯到接送等都親力親為，甚至也從未催促過加班的她必須儘快回家，讓媳婦一度十分感激，也認為自己「命很好」。

律師透露，那時她還笑著向先生表示：「以後我們一定要好好孝順媽媽。」沒想到，這句話後來變成她婚姻裡最沉重的一張欠條。

隨著孩子長大，婆婆對孫子的衣物、飲食、就學及生活安排逐漸有更多意見，除了會將她原本為孩子準備的衣服換成婆婆買的、幼兒園最後也改成婆婆希望的巷口那間，而非她選擇的學校；甚至在家庭買房時，因為婆婆希望住得離自己近，最終讓夫妻放棄原本看中的房子，改買在婆家附近。婆婆也因方便照顧孩子而持有家中鑰匙，之後甚至會進屋整理物品，讓媳婦逐漸產生「明明回到自己的家，卻像走進別人的家」的感受。

衝突在孩子升上小學後進一步爆發。媳婦原本計畫帶孩子出國過年，但婆婆認為過年應該一家人團聚，雙方發生爭執。婆婆更脫口表示，孩子從小都是她在照顧，媳婦如今才想起「是自己的兒子」，「小時候丟給我的時候，怎麼沒想到妳是他媽媽？」讓她如同整個人被狠狠打了一巴掌，也驚覺原來那些年，婆婆每天早上笑著跟她說的：「妳去上班，孩子我來。」原來在婆婆心裡，那是一筆一筆記著的帳。

而先生也總以「婆婆幫了我們多少」、「這幾年如果沒有我媽，妳工作做得下去嗎？」作為夫妻最終放棄話語權的理由，讓她大受打擊，也開始重新思考多年來接受婆婆協助所付出的代價。

該名媳婦最終決定尋找安親班，每月雖增加約1萬3000元支出，但希望能逐步把孩子的照顧責任重新拿回來。丈夫得知後則質疑，既然婆婆可以免費幫忙，為何還要額外花錢。但她心意已決，雖然1萬3000元很貴，但也明白了這世上有些看似「免費」的東西，才是她這輩子付過最昂貴的代價。

網友戰翻：享受免費照顧也別忘了代價

貼文曝光後，引起網友反應兩極。有網友認為，祖父母可以協助照顧孫子，但孩子的主要責任仍應由父母承擔。一名網友分享自身經驗表示，自己也是和親家母輪流照顧孫子，但女兒、女婿只要放假，或孩子上下課需要接送時，都會盡可能親自處理，「婆婆奶奶只是照顧孫子，飲食、教育都是要靠父母的」，認為祖父母的角色應以協助照顧為主，而不是取代父母做決定。

也有人直指，問題並不完全在婆婆，而是夫妻雙方一開始就沒有把界線說清楚。有網友留言認為「婆婆越矩了」，但同時也指出丈夫把婆婆的付出視為理所當然，甚至認為媳婦應該感謝這份照顧；也有人認為每月1萬3000元的安親費確實不便宜，但如果能換回家庭自主權，仍是值得的選擇。

另一部分留言則認為，不論婆婆付出多少，幫忙照顧孩子並不代表可以取得家庭決策權。網友認為，祖父母可以協助生活照顧，但飲食、教育、出國等重大決定，最終仍應由孩子的父母共同討論決定。

還有網友以自身經驗表示，自己3個孩子都是親手帶大，雖然過程辛苦卻不後悔，認為孩子成長只有一次；她認為婆婆當初應該是出於善意才主動幫忙，但長期照顧孩子也可能累積不少情緒。她並提到，若媳婦晚上11點仍未回家、出國旅遊卻沒有考慮照顧孩子多年的婆婆，婆媳之間自然容易產生落差。

有網友直言，照顧嬰幼兒並不是單純「幫忙」，從餵奶、把屎把尿，到了解孩子的生活習慣與個性，都是長時間且高強度的付出；也有人以自身育兒經驗表示，全職照顧孩子多年甚至可能讓照顧者身心俱疲，因此認為在討論婆婆是否越界之前，也應該看見長輩長期付出的成本。

媳婦 婆婆 婚姻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

見嬰兒車就拒載？媽媽連遭2司機取消行程 網教技巧：雙方免浪費時間

帥同事天天送咖啡以為在追求！一聲「有空嗎？」讓她心動 真相曝光傻眼

3諺語綁架了女性！她讚賞陳幸妤離婚「給台灣女性巨大勇氣」

85歲長者逛101丟愛馬仕包！內有7本存摺＋印章 賈永婕曝光結局

相關新聞

婆婆「自願帶孫」變家庭控制籌碼？媳嘆：免費才是最昂貴帳單

「妳去上班，孩子我幫妳帶。」一句原本讓媳婦感動不已的話，7年後卻成為婚姻衝突的導火線。律師張育嘉近日在臉書分享一名當事人的婚姻經歷，描述婆婆從孩子出生後長期協助照顧孫子，原本被視為家庭後盾，卻也逐漸介入孩子教育、家庭住居甚至媳婦的生活安排，讓媳婦最終感嘆：「有些人給你的東西，當下沒有標價，不代表它是免費的，只是帳單還沒寄來而已。」

【聯副文訊】《譯之華》論壇：記憶召喚與鄉土修辭

中華民國筆會舉辦《譯之華》論壇，將於10月4日下午二點到四點，邀請作家蔡素芬與甘耀明對談，主題為「記憶召喚與鄉土修辭」，由廖咸浩會長主持。地點在紀州庵文學森林新館三樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎參加。免費報名網址：beclass.com/rid=30528356aabb46ab51aa或搜尋Beclass線上報名系統「筆會」，詳細資料請見中華民國筆會網站http://www.taipen.org。（桂樨）

【聯副文訊】時代與詩心的多重奏：李敏勇國際學術研討會

由屏東大學中文系主辦「時代與詩心的多重奏：李敏勇國際學術研討會」，將於10月30日至31日在屏東大學民生校區平沼講堂（屏東縣屏東市瑞光里民生路4-18號）舉辦，邀集多位學者發表李敏勇詩學之相關研究，歡迎讀者報名參加。詳細活動資訊、議程表及線上報名表單請洽：https://reurl.cc/XxpM5e。（桂樨）

【長照筆記】米夏／曬太陽

二十五度以上，無雨微風，今天是個適合曬太陽的好日子。我將父親推至公園，讓其臥床已久的四肢得以伸展。前些年的這時刻，我會尋思話題填補空白，現在我們大多靜默坐著，感受溫煦日光的照拂。這復刻無數我們共同出遊的畫面。

【副刊學：在文字硝煙中，真理越辯越明？！】沐羽／向文學的舊時代說晚安：在「有夠晚期資本主義」的風景中回顧「晚安詩論戰」

其實這場論戰還是現在進行式，只是已經變形了，偶爾冠上別的名號，有時又換一條導火索，但它的陰影依然籠罩著我們。時至如今，當年的參與者們仍然人在江湖筆耕不輟，時而斬獲大獎又贏得補助，後來各方也不乏持續短兵相接與激烈駁火。可以說，我們現在在網路上看到的新論戰，或多或少都是一種混音與取樣，又或餘震。這場漫長的對陣名為晚安詩論戰。

【與病共處】小愛／與身體重修舊好

年過半百，我向來對健檢報告裡的「標準值」抱著一點懷疑。人的體質千差萬別，有人天生血壓偏高，有人吃甜食像在吃空氣，數字卻依然漂亮，更何況量血壓還有所謂的「白袍症候群」，一看到醫生，心臟就突然很有上進心。因此，我總習慣把身體當作一個理所當然的存在，看見美食就吃，累了再撐一下，就算身體發出細微抗議，也總能找到好理由搪塞──最近比較忙、過幾天就好了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。