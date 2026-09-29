開銷全靠科技業尪…23歲超商弟成小王 她不肯離婚還兩度帶回家

一名33歲科技業工程師在Dcard發文表示，與35歲妻子在一起約3年，原本夫妻感情及性生活都相當穩定，沒想到近幾個月妻子開始愈來愈晚回家，直到他意外在妻子包包內發現拆封過的保險套，追問後才得知對方已經出軌。

原PO表示，妻子坦承外遇對象是一名23歲超商男店員，並將出軌原因歸咎於他工作忙碌、沒有時間陪伴。這讓原PO相當不能接受，他透露兩人一年仍會出國3至5次，妻子目前也沒有工作，家庭開銷主要由他負擔，房子、車子則都是自己婚前購買，不解「一年出國3到5次，還算太少嗎？」

更讓他難以接受的是，發現外遇後，他已經和妻子談到離婚，但對方不但不願離婚，也不肯搬離住處。原PO更稱，這段期間妻子甚至曾兩度將外遇對象帶回家發生關係，都被他撞見。

儘管如此，原PO仍表示，不想把事情鬧得太難看，甚至反省自己是否真的因工作忽略妻子，「我可能忽略了她，我不怪她出軌」，目前最大的訴求只是希望兩人能夠分開，無奈對方始終不願離開，讓他只好上網求助「有什麼方法能讓她離開就好？」

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，留言表示「你忙工作賺錢：你都沒陪我；你賺不多天天陪她：你怎麼不去多賺點」、「她是有資格說不要的那個嗎？」、「幸好還沒有小孩」；也有人建議他先保留相關證據，再循法律途徑處理離婚及居住問題。

專業諮商心理師林萃芬曾指出，台灣過去針對女性外遇的研究發現，約35%受訪女性曾有外遇經驗，其中40至49歲占比最高，外遇對象以朋友最多，其次為同事、網友及前男友。她也整理出女性感情不專一的常見原因，包括想證明自身魅力、無法忍受寂寞、渴望被寵愛、長期遭伴侶忽略冷落、婚姻關係疏離，以及與舊情人復合等。