老婦住院連打給3女兒都沒接 主播目睹心酸一幕…網嘆：家家有本難念的經

主播劉芯彤在臉書分享一段中秋連假期間的病房見聞。她陪同婆婆住院時，注意到隔壁病床一名老婦不斷打電話給3名女兒，卻始終沒有人接聽，最後只好請其他親友代為聯絡。她坦言，看著老婦一次次撥出電話，心裡不免感到酸楚，也讓她感嘆，人老了真正害怕的，或許不只是生病，而是在最需要家人的時候，始終等不到回應。

劉芯彤表示，中秋連假期間，婆婆好不容易等到一床雙人病房的床位，隔壁床則住著另一名婆婆。由於對方單邊耳朵重聽，看護與她說話時幾乎都得提高音量，加上似乎不太有耐性，病房裡不時傳出較大的談話聲。

當天下午，劉芯彤在病房待了好幾個小時，也在這段時間裡，不斷聽見隔壁老婦打電話。她透露，老婦共有3個女兒，但電話一個接一個打出去，「第一個沒接、第二個沒接、第三個還是沒接」。

即使如此，老婦仍沒有放棄，過了一會兒又再度撥打，結果依舊無人接聽。後來，她甚至開始打給其他親友，希望對方能幫忙聯絡女兒，請親友轉達「你幫我跟她說一下，我住院了」、「叫她有空回我電話」。

劉芯彤表示，自己坐在一旁聽著，心裡有些酸楚，但她也強調，自己並不知道這個家庭過去曾發生什麼事，也不清楚3名女兒沒有接電話的原因，因此不願隨意評論誰對誰錯。

只是當天下午，她看到的是一名住院中的老媽媽，一次又一次拿起手機，希望能找到自己的孩子，「電話撥出去，響了，沒有人接。她掛掉，再撥」。這一幕也讓她感嘆，「有時候，人老了之後真正害怕的，可能不只是生病，而是當你最需要家人的時候，打出去的電話，一直沒有人接」。

貼文曝光後，引起不少網友討論。有人認為，光從病房裡的一幕其實很難判斷一個家庭的全貌，「這種在急診住院找不到子女的病人很多」、「若從小親子關係就不佳、或兒女都已自身難保的話，這種電話可能沒人想（敢）接」。

也有在醫療現場工作過的網友直言，醫院真的很容易看見一個家庭平常累積下來的關係，甚至形容「很多家庭真實情況，比八點檔還精彩呢」。另有人表示，並非所有父母與子女之間都存在良好關係，「小時候無法反抗，長大後能遠離就遠離，別再往來」。

還有人從這段病房故事想到自己的老年生活，認為與其把晚年完全寄託在下一代身上，不如及早做好健康、經濟與照護規畫，「年輕人也會老，將來他們也會遇到」。