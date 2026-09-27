公公拿遺產逼孝順 媳婦「一句話」讓對方乾脆自己花掉

面對傳統長輩以分產為籌碼要求承歡膝下，常讓多數晚輩壓力山大。知名作家黃大米日前在臉書發文分享，自己去髮廊洗頭時遇到一名觀點獨特的設計師，對方暢談自己與夫家的相處哲學，透露公公曾揚言「孝順一點才多分遺產」，她非但不受威脅，反而直白回應「你給我就全捐出去」，逼得長輩為了不讓媳婦捐款，轉而把積蓄拿去遊山玩水認真花掉。

黃大米在臉書發文表示，該名年約四十多歲的髮型設計師自認早已達成財務自由，除了自己有賺錢能力、丈夫會分擔開銷，居住在高雄大寮生活開銷也不高。談及婆媳與公媳相處，設計師透露，公公過往常語帶試探地說「如果孝順一點，我就會把遺產多給一點給你們」，她聽完毫不猶豫頂回去：「你如果把遺產留給我們，我就通通捐出去！」這番話讓公公大為震撼，轉念認為「與其讓媳婦捐掉，不如自己花掉」，從此開始帶著婆婆遊山玩水認真享受晚年生活。

面對黃大米好奇追問是否擔心會被公婆厭惡，該名設計師坦然大笑指出，自從嫁入夫家並表態「不生小孩」的那一刻起，公公就已經徹底討厭她了，「我給他們最大的希望，就是先讓他們絕望，既然一開始就討厭我，我何必還要害怕被討厭？」

除了巧妙化解遺產勒索，該設計師也大方分享，做人媳婦沒必要成天跑回婆家噓寒問暖，太常主動出現反而不被珍惜，「我都等他們開口要我回去才回去、要我幫忙才幫忙，這樣長輩才會懂得珍惜。」

對於長輩晚年照顧問題，她態度十分堅定，直言公婆並沒有養育她長大，若將來臥病在床需要媳婦在旁把屎把尿，就必須給予實質金錢補償，「要我貼身照料當然要付錢，不然他們就自己花錢去請專業看護。」

更讓黃大米深有感觸的是，該名設計師點破華人社會常見的人情包袱。她直指「找親戚幫忙是最笨、最麻煩的事」，看似省下一筆開銷，但免費的往往最昂貴；外人收錢辦事會認真處理好還道謝，找親友反而容易換來推拖、碎嘴，日後更得背負沉重的人情債。

貼文曝光後，引發大批網友共鳴。許多人深表認同，直呼「這名美髮師簡直是哲學大師」、「能用錢解決的事千萬別動用人情，人情債比高利貸還難還」、「『買賣無因果』最實在，找外傭看護反而讓兄弟姊妹各自輕鬆」。