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離婚8個月前夫喊回家陪孩子烤肉 竟帶「外遇對象」登門！女兒一句話哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
律師分享案例，離婚8個月前夫回家陪孩子烤肉，竟帶外遇對象登門，並透露未來可能與對方共同生活，甚至已有結婚打算，女兒當場哭泣。聯合報系資料照
律師分享案例，離婚8個月前夫回家陪孩子烤肉，竟帶外遇對象登門，並透露未來可能與對方共同生活，甚至已有結婚打算，女兒當場哭泣。聯合報系資料照

中秋節是團圓的日子，不過一場原本為了孩子安排的烤肉聚會，最後卻鬧得不歡而散。律師張育嘉近日分享一名離婚媽媽的故事，她與前夫結束15年婚姻，離婚8個月後，前夫突然提出想回家陪孩子過中秋，沒想到當天竟直接帶著過去的外遇對象登門，甚至席間向孩子透露未來可能與對方共同生活，讓滿心期待爸爸回家的女兒當場紅了眼眶。

張育嘉在臉書分享這名媽媽與前夫離婚後，對方偶爾會接孩子出去吃飯，但從未再踏進家門。直到離婚後第一個中秋節，前夫突然傳訊詢問「晚上我可以回家陪孩子烤肉嗎？」她考量孩子的心情後答應，女兒得知爸爸要回來相當開心，媽媽當天下午特地採買香腸、甜不辣、玉米、雞翅，甚至順手買了前夫以前烤肉必喝的啤酒，坦言並非放不下對方，而是共同生活15年，有些習慣沒有這麼快消失。

怎料當晚門鈴響起，女兒興奮跑去開門後卻突然安靜下來，媽媽走出廚房一看，才發現前夫身旁還站著另一名女子，而且正是3年前讓她發現丈夫外遇的對象。面對質問，前夫僅表示對方「剛好也沒地方過節」，認為不過是多一個人吃飯，更坦言事前沒有告知，就是知道前妻不會同意。為了不讓期待一整天的孩子，在第一次父母離婚後的中秋節只記得大人爭吵，媽媽最終仍讓兩人進門，但也強調「今天是因為孩子，只有今天」。

然而真正讓氣氛降到冰點的還在後頭。烤肉吃到一半，前夫突然表示，帶女子前來也是希望讓孩子「慢慢習慣」，接著透露未來可能與對方一起生活，甚至已有結婚打算。女兒聽完眼眶泛紅，反問爸爸「所以你今天不是回來陪我們過中秋」、「那你為什麼一定要帶她來？」前夫則稱自己已經離婚，也有自己的生活，孩子總有一天必須接受。

媽媽聽完也忍不住劃清界線，表示沒有人阻止他開始新生活，但這裡已是自己的家，對方不能以陪孩子過中秋為由，把當年介入婚姻的人帶進家裡，再要求所有人接受。雙方爭執後，前夫準備與女子離開，女兒最終哭著說，「你明明知道我們今天只是想跟爸爸吃一頓飯，可是你連這一個晚上，都一定要帶她來。」

前夫離開後，女兒躲進房間哭泣，兒子則不斷詢問爸爸為何走了。媽媽最後重新升起烤肉爐的火，帶著兩個孩子把剩下的雞翅烤完。她也在這一刻意識到，自己真正放不下的並非15年婚姻，而是過去「我們還是一家人」的模樣，並感嘆「團圓從來不是硬把所有人留在同一張桌子上」，有些關係結束後，也不必再為了孩子或節日假裝一切沒有發生。

故事曝光後引發大量網友討論，不少人認為最大的問題在於前夫沒有事先溝通，更忽略孩子原本只是期待與爸爸一起過節，也有網友直言即使離婚後各自展開新生活，也應該尊重前任住處及孩子的感受。另有留言認為，若要讓孩子認識新的伴侶，應另外選擇合適場合，而非突然將對方帶進前妻家中。

有部分網友質疑文章情節過於戲劇化，詢問是否為真實事件。張育嘉則說明，這是一名媽媽因離婚後孩子會面交往問題與前夫發生爭執後，向他分享的故事，並提醒「孩子有權見爸爸，但『為了孩子』，從來不是前任越界的通行證」。

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