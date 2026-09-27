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養兒教育帳單大不同 新竹縣家庭年花4.6萬冠全台

中央社／ 台北27日電
養兒育女示意圖。圖／AI生成
養兒育女示意圖。圖／AI生成

主計總處家庭收支調查顯示，114年六都平均每戶家庭教育支出都在新台幣2萬元以上；新竹地區格外凸出，新竹市突破3萬元，新竹縣更以4.6萬元遙遙領先，是全國平均值的2倍以上。

主計總處最新家庭收支調查顯示，114年全國家庭戶數約976萬戶，平均每戶可支配所得為121萬元；全體家庭平均每戶消費支出為92萬元。

細看家庭消費支出，除了食品、水電瓦斯、醫療保健、交通等花費，教育支出也在內。根據主計總處定義，教育含各級學校學雜費（包含幼兒園學雜費）、各種補習費（含升學補習費、安親班費、就業補習、證照補習等）、家庭教師費用。

值得注意的是，觀察近5年家庭平均教育支出變化，呈現下滑趨勢，110年為2萬6701元，到了114年已降至2萬2398元。

主計總處官員點出教育支出下滑的3大因素，一是近年政府加大政策支持力道、減輕家庭教育負擔，幼兒補助、學雜費減免等措施陸續上路或是規模擴大，「家庭需要繳的錢減少了」。

另外兩項原因則與人口結構、婚育觀念轉變有關。主計總處官員指出，第二項因素是少子化趨勢持續，當家庭子女數減少、甚至沒有子女，對應的教育支出自然跟著減少。

第三，114年家庭收支調查顯示，台灣2人以下家庭占比首度過半，達51.6%，其中1人家庭占比為17.33%、2人家庭為34.27%，雙雙創下歷史新高。主計總處官員表示，小家庭戶數增加，等於拉大計算平均教育支出的分母，其中許多家戶又沒有子女教育支出，拉低整體平均。

新竹市、新竹縣114年度平均每戶可支配所得分別為160.4萬元、156.9萬元，居全台前2名，在教育支出方面，新竹縣、新竹市也包辦全台前2名。

調查顯示，114年新竹縣家庭教育支出達4萬6365元，為全台最高，且是全台平均值2萬2398元的2倍以上，新竹市以3萬2750元居次。

觀察六都則以台中市2萬8241元最高、桃園市2萬6609元居次、高雄市2萬5919元第3，台北市2萬4626元，新北市2萬1843元，台南市2萬123元，全數高於2萬元。不過主計總處提醒，縣市別樣本數有限，應用時須考量抽樣誤差。

新竹地區有科學園區加持，高科技產業帶動區域薪資水準高出平均值一大截。主計總處官員表示，新竹家庭所得收入較高，為小孩投入的資金也較多，此外，如果家長將子女送入私立學校，自然會拉高學雜費支出。從家庭收支調查也可看出，即使全台平均教育支出逐年下降，不同縣市間的「教育帳單」仍有明顯落差。

新竹 新竹縣 帳單

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