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他不解同事帶小孩出遊總住「汽車旅館」 一票家長反曝：比飯店方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現同事每次帶孩子出門玩，都會優先選擇入住汽車旅館，甚至擔心這樣的住宿環境會對孩子造成不好的影響。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期發現同事每次帶孩子出門玩，都會優先選擇入住汽車旅館，甚至擔心這樣的住宿環境會對孩子造成不好的影響。示意圖／Ingimage

小孩出遊該住飯店還是汽車旅館？一名網友分享，近期發現同事每次帶孩子出門玩，都會優先選擇入住汽車旅館，甚至擔心這樣的住宿環境會對孩子造成不好的影響。不過這番疑問曝光後，反而有不少家長認為汽旅其實相當適合親子出遊，便利性甚至不輸一般飯店。

這名網友在社群平台「Threads」表示，觀察到同事只要帶小孩旅行，就會選擇住汽車旅館，讓他忍不住疑惑「怎麼會有人帶小孩出去玩住汽車旅館」，認為這樣會對小孩造成不好的影響。

貼文一出後，不少網友持相反意見，指出「汽車旅館浴缸超大的，還有泳池，小孩可以在裡面游泳、泡湯，媽媽可以看劇、吃零食，這麼快樂」、「車子停正樓下，小孩奔跑也不用怕吵到人！隔音也非常好、浴缸超大，又可以中午再退房，根本超級親子友善」、「不能帶的話，為什麼現在汽旅主打一堆親子房？」、「內心骯髒的人，看什麼都是髒的，現在汽旅很多都是親子房型欸」、「其實現在的汽車旅館都超豪華，你是不是誤會了什麼？」、「汽旅這麼方便又漂亮，幹嘛不住？」。

事實上，提到汽車旅館，不少人第一時間會聯想到情侶約會或休息，但實際入住原因可能遠比想像中多元。本站曾報導，一名汽車旅館員工分享工作觀察，透露房客除了常見的休息需求，也有人專程進房打電動、唱KTV、拍短影音、開直播，甚至只是為了好好睡一覺、暫時躲開家人，最讓他印象深刻的，則是曾遇到房客帶著筆電入住，整晚認真「寫報告」，讓他忍不住疑惑：「到底為何？」。

對此，引發不少網友分享自己入住汽車旅館的特殊經驗。有網友因家中附近辦喪事、長時間無法好好休息，乾脆到汽旅補眠；也有人曾在考試前夕到汽旅讀書、休息，換個環境提升專注力。除此之外，還有人曾在汽旅養傷，因出院後需要就近接受治療而入住，也有人把房間當成臨時工作場所，處理遠距工作、剪輯活動影片或完成報告。

也有不少人將汽車旅館視為短暫放鬆的私人空間，有人會事先買好喜歡的飲料與零食，到房內泡澡、看電視、吃東西，享受一個人的休息時光。隨著汽旅硬體設備不斷升級，大型浴缸、按摩浴池、KTV及泳池等設施，也讓入住客群更加多元。有家長分享，會帶孩子到設有泳池的汽旅玩水，既能讓孩子放電，大人也能唱KTV；也有人因住家沒有浴缸，特別選擇有大浴缸的房型享受泡澡。

飯店 汽車旅館 小孩

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