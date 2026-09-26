收納師廖心筠為長者開講斷捨離 嘆「許多子女爭的是遺產而非遺物」

新北市65歲長者已逾83萬人，為促進長輩身心健康，社會局舉辦「晚美人生我做主」系列講座，日前邀請擁有25萬粉絲「收納教主」廖心筠分享收納理念，她分享以「一日一捨」為原則，從丟棄一支原子筆開始到斷捨離，只要家裡整理乾淨就會有好事發生，更自創「一條粉粿」口訣，一是集中，條是挑選，粉是分類，粿是歸位，讓許多長輩聽了很有感。

廖心筠在講座課程中，暢談過去的收納經驗心得，她表示曾幫一位老奶奶整理30多年都沒整理的房間，走進去簡直在「考古」，結果在房間內竟找到260萬元，另也常替長者找到金項鍊、金戒指，這些都是長輩平時東藏西放連自己也忘了。

廖心筠說，她和公司同仁在幫忙長輩整理遺物時，發現許久未曾返家的子女統統都回來，但回來目的是為爭財產，反倒沒人關心父母留下什麼遺物，也有長輩買名貴皮衣捨不得穿，一直掛在衣櫥裡，讓她深感活著時就要用，捨不得用就變成陪葬品。

另有一位太太在一周內面對母親往生及老公突然腦溢血過世，當時孩子才7個月大，頓失兩名親人，這位太太一直不敢進入老公房間，直到3年後女兒跟她說夢見了爸爸「我的爸爸是太陽耶！」後來協助這位太太把房間布置成孩子的遊戲空間，掛上孩子的畫作，窗外太陽照進來，就宛如父親的愛在照耀著。

社會局長李美珍表示，高齡社會來臨，社會局今年舉辦28場「晚美人生我做主」系列講座，內容從防詐、健康養生、動物輔療、財產信託、心理安全、失智防護，到靈性照顧、預立醫囑等，都是長輩最關心的議題，並從中獲取經驗，希望能帶給長輩更健康、更活躍、更自在的晚美人生。