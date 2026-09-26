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中秋家族烤肉「一大一小被收2000元」！老公傻眼：以後不參加

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中秋家族烤肉「一大一小被收2000元」！老公傻眼：以後不參加

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，每逢中秋節家族都會舉辦烤肉聚會，今年她決定以工作為由不參加，改由丈夫帶著女兒出席，沒想到兩人到了現場，竟被告知要分攤2000元烤肉費用。示意圖／AI生成
一名女網友抱怨，每逢中秋節家族都會舉辦烤肉聚會，今年她決定以工作為由不參加，改由丈夫帶著女兒出席，沒想到兩人到了現場，竟被告知要分攤2000元烤肉費用。示意圖／AI生成

一名女網友抱怨，每逢中秋節家族都會舉辦烤肉聚會，但她過去參加時經常得提早到公婆家，從準備食材、清洗到燒烤幾乎都要幫忙，部分親友卻姍姍來遲，吃完就離開。今年她決定以工作為由不參加，改由丈夫帶著女兒出席，沒想到兩人到了現場，竟被告知要分攤2000元烤肉費用，讓她相當傻眼。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，今年家族烤肉改以「戶數」計算食材費，即使丈夫和女兒只有2人，仍被要求支付2000元，而且費用還不包含飲料。丈夫返家後也坦言，這次活動讓他不太想再參加，認為過去不僅要出錢、還得花時間準備，最後若又被認為是在計較費用，乾脆選擇不參加家庭烤肉，直言「做的最多、出的最多，吃的不是最多，最後還要被說愛計較，不去最大」。

貼文一出後，不少網友都表示「通常喊烤的，永遠都不是他在準備、處理食材」、「2000我會去吃到飽，吃完拍拍屁股走人」、「這價格開開心心去訂燒肉店，省事省錢又舒服」、「現在食材採買真的不便宜，準備事宜又超繁雜，花差不多的錢，真的揪去烤肉店吃比較省事方便」、「吃不到喜歡的，去當分母，還要善後，還要聽一些沒營養的543」、「各過各的最舒服，還要幫忙收尾，晚來的也是拍拍屁股走人」、「自古以來一直都是這樣，做越多被欺負的越慘，反應而已就被說愛計較」。

事實上，過去每逢中秋節前夕，街頭巷尾總會飄散著濃濃烤肉香，如今這股熟悉的「中秋味」卻似乎逐漸淡去。本站曾報導，一名網友分享，今年走在路上幾乎沒聞到什麼烤肉味，回想15至20年前，甚至早在中秋前一個多禮拜，就能感受到各地陸續開烤的熱鬧氣氛，現在不僅烤肉變少，連熟悉的鞭炮聲也幾乎聽不到。

對此，不少網友都表示「我家已經改成去吃到飽很多年了」、「逢節必漲，現在店家這麼方便，不用洗、不用收，還更少開銷，更環保」、「買材料回家烤的金額，比去烤肉吃到飽還貴」、「烤肉備料很煩，而且感覺物價很高，買沒什麼就花一堆錢」、「我直接去店家吃燒肉結帳開心走人，還不用升火搞木炭自己備料弄得超累人」、「烤肉已經是20年前的活動了，現代人都直接出去玩了或是出國」、「去年烤肉被人報警檢舉，很掃興，今年就不烤了」、「台灣假期都一律改為出國節」。

烤肉 中秋節 公婆

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