男同事狂撩3個月 23歲女暈船才知「他有老婆」：全公司只有我不知道

一名23歲女網友近日在Dcard發文表示，自己到新公司擔任業務助理才3個月，卻和一名30多歲男業務越走越近。對方不只常幫她帶早餐、咖啡，也會私下傳LINE分享生活，甚至曾對她說「妳這兩天都沒出現欸」、「所以妳有想我嗎？」，讓她逐漸對男方產生好感。

原PO透露，男方之後更加曖昧，不只會問她「看到我有沒有開心一點」，出差兩天回來還說：「兩天沒看到妳，還真的有點想念。」她坦言，自己開始期待對方訊息，也會因為男方有沒有找她而影響心情，一度懷疑對方是不是也喜歡自己。

沒想到某天，她和另一名女業務聊天時，對方突然提到「那家店，該位男同事的老婆超喜歡」，她這才知道男方不只早已結婚，甚至還有一名快上幼稚園的女兒。更讓她錯愕的是，辦公室裡似乎只有自己不知道，讓她回想過去的曖昧對話後直呼「全部變得很噁心」。

得知真相後，原PO開始和男方保持距離，LINE只回工作，也萌生離職念頭。她坦言，最難受的是自己「真的有心動過」，也擔心繼續待下去，哪天對方又對自己好一點，可能會讓她再次動搖。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「怎麼感覺業務姐姐發現了什麼，刻意點醒妳」、「記得留下證據，不然職場問題一定是雙方會推來推去，沒證據的就會黑掉了」、「建議換公司吧，23歲很年輕要找公司很簡單」；也有人建議，「他再撩，妳就不痛不癢的話題帶到他老婆，他應該就會識趣收斂吧。」