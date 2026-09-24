快訊

亞運體操／李智凱完美落地僅獲14.333分無緣獎牌 三連霸夢碎獲第5

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

聽新聞
0:00 / 0:00

男同事狂撩3個月 23歲女暈船才知「他有老婆」：全公司只有我不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子得知曖昧3個月的男同事早已結婚後，相當錯愕，甚至萌生離職念頭。圖／AI生成
一名女子得知曖昧3個月的男同事早已結婚後，相當錯愕，甚至萌生離職念頭。圖／AI生成

一名23歲女網友近日在Dcard發文表示，自己到新公司擔任業務助理才3個月，卻和一名30多歲男業務越走越近。對方不只常幫她帶早餐、咖啡，也會私下傳LINE分享生活，甚至曾對她說「妳這兩天都沒出現欸」、「所以妳有想我嗎？」，讓她逐漸對男方產生好感。

原PO透露，男方之後更加曖昧，不只會問她「看到我有沒有開心一點」，出差兩天回來還說：「兩天沒看到妳，還真的有點想念。」她坦言，自己開始期待對方訊息，也會因為男方有沒有找她而影響心情，一度懷疑對方是不是也喜歡自己。

沒想到某天，她和另一名女業務聊天時，對方突然提到「那家店，該位男同事老婆超喜歡」，她這才知道男方不只早已結婚，甚至還有一名快上幼稚園的女兒。更讓她錯愕的是，辦公室裡似乎只有自己不知道，讓她回想過去的曖昧對話後直呼「全部變得很噁心」。

得知真相後，原PO開始和男方保持距離，LINE只回工作，也萌生離職念頭。她坦言，最難受的是自己「真的有心動過」，也擔心繼續待下去，哪天對方又對自己好一點，可能會讓她再次動搖。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「怎麼感覺業務姐姐發現了什麼，刻意點醒妳」、「記得留下證據，不然職場問題一定是雙方會推來推去，沒證據的就會黑掉了」、「建議換公司吧，23歲很年輕要找公司很簡單」；也有人建議，「他再撩，妳就不痛不癢的話題帶到他老婆，他應該就會識趣收斂吧。」

Dcard 同事 兩性關係 老婆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

進科技業男同事一堆、桃花卻歸零？ 23歲妹崩潰：沒人看得上我

男友跟女同事私聊…一句「聊完刪掉喔」讓她警鈴大響 曖昧對話曝光

聘「陪玩姐姐」顧小孩 人夫反陷婚外情：最期待她來的人是我

穿情趣內衣求歡被拒！男友嫌「像去夜店」 她當場哭出來：我討厭你

相關新聞

男同事狂撩3個月 23歲女暈船才知「他有老婆」：全公司只有我不知道

一名23歲女網友近日在Dcard發文表示，自己到新公司擔任業務助理才3個月，卻和一名30多歲男業務越走越近。對方不只常幫她帶早餐、咖啡，也會私下傳LINE分享生活，甚至曾對她說「妳這兩天都沒出現欸」、「所以妳有想我嗎？」，讓她逐漸對男方產生好感。

夫妻旅行變調！丈夫想帶婆婆只出一張嘴 妻怒吼：不要利用我來孝順

據日媒THE GOLD ONLINE報導，一對年收約1,500萬日圓（約台幣302萬元）的雙薪夫妻，原本規劃利用連假前往關西度假。平時熱愛自助旅行的52歲妻子秋子，早早就精打細算訂好連假熱門展覽門票、新幹線，以及兩晚合計約6萬日圓（約台幣1萬2千元）的飯店，滿心期待出發。

嫌女友早上大號「沒家教」 男大生同居崩潰：優雅女生應晚上解決

一名男大生日前在Threads發文抱怨，與交往多年的初戀女友今年一同升上大一，因為就讀同校不同系，兩人也首次在外租屋同居。沒想到開學後，他陸續發現女友一些生活習慣與自己想像不同，甚至直呼「形象崩壞」，其中女友每天早上排便的習慣，更成為他最無法接受的問題，貼文曝光後引來逾1.2萬名網友留言熱議此事。

姑姑回娘家喊「我是客人」！媳婦不解心態 網笑：先帶伴手禮

姑姑逢年過節回娘家總喊「我是客人」，媳婦傻眼，網友熱議作客應守規矩、帶伴手禮，也有人認為女兒仍是家人。

中秋不烤肉也被嫌！小姑抱怨大嫂「耍脾氣」 網一面倒開嗆

小姑抱怨大嫂中秋宣布不烤肉、疑似耍脾氣，遭網友一面倒反問：想吃就自己準備，並掀起家庭聚會分工議題熱議。

【厝內大小事】劉濬維／贈衣

外公鮮少穿我們送他的衣服，總嫌棄那些款式太過年輕，穿出去會被別人笑。與其被嘲諷，他寧願接受某種風格過時的POLO衫。我無法為外公挑選出一件令他滿意的衣服，他卻為我的床織起了一座古堡。外公熱衷於幫家裡的成員們編織裝備，小時候擺在枕邊的玩偶被他叨念混亂，他便用舊衣布織了一條彩帶，把娃娃成串綁在床沿，像長髮公主向外投遞的辮子，玩偶們卻似被釘在十字架上般沉重。我看著那些緊緊綁著死結的娃娃彷彿正向我呼救，不解為何不能抱抱它們，更質疑外公自訂的鐵則是否有遵守的必要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。