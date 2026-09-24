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夫妻旅行變調！丈夫想帶婆婆只出一張嘴 妻怒吼：不要利用我來孝順

聯合新聞網／ 綜合報導
原本已計畫好夫妻連假一起出遊，卻因婆婆想同行打亂規劃，人妻抱怨丈夫只會出一張嘴。 示意圖／AI生成
原本已計畫好夫妻連假一起出遊，卻因婆婆想同行打亂規劃，人妻抱怨丈夫只會出一張嘴。 示意圖／AI生成

據日媒THE GOLD ONLINE報導，一對年收約1,500萬日圓（約台幣302萬元）的雙薪夫妻，原本規劃利用連假前往關西度假。平時熱愛自助旅行的52歲妻子秋子，早早就精打細算訂好連假熱門展覽門票、新幹線，以及兩晚合計約6萬日圓（約台幣1萬2千元）的飯店，滿心期待出發。

不料出發前不久，55歲的先生向獨居的78歲母親提及此事，婆婆便開口「我也想去」，先生便向秋子說要帶媽媽同行，且要求「我媽不想住商務飯店，喜歡住日式旅館」，但展覽早已額滿無法加購門票，當妻子退一步提議「看展時讓婆婆在附近喝茶逛街」，先生竟面有難色地說「難得一起旅行，把媽媽一個人丟著太可憐」。

連假期間要臨時換成附餐旅館，住宿費瞬間暴增2倍，連同車票與行程全得推翻重來。眼見丈夫只出一張嘴，完全沒有想到後續全得重新安排，妻子理智線徹底斷裂，當場回嗆：「想孝順的人是你，不要利用我！後續行程你全部自己去排！」後來在預算和行程上都無法妥協，才取消了婆婆同行的計畫。

日本網友紛紛留言力挺妻子，「先生和婆婆太不食人間煙火，連假臨時訂房搶票本就昂貴又困難。排行程還要想到同行者的體力、喜好與雨天備案」，另一位網友更說：「這先生根本搞不清楚狀況，原本放鬆的假期硬要變成『招待婆婆旅行』，還要太太善後重訂，母子倆單獨去不是更好。」

孝親 孝順 婆婆 連假 旅行 夫妻關係 婆媳紛爭

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