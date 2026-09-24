嫌女友早上大號「沒家教」 男大生同居崩潰：優雅女生應晚上解決

一名男大生日前在Threads發文抱怨，與交往多年的初戀女友今年一同升上大一，因為就讀同校不同系，兩人首次在外租屋同居。沒想到開學後，他陸續發現女友一些生活習慣與自己想像不同，甚至直呼「形象崩壞」，其中女友每天早上排便的習慣，更成為他最無法接受的問題，貼文曝光後引來逾1.2萬名網友留言熱議。

原PO表示，兩人高中二年級就認識，過去一直覺得女友「很有氣質」，但開始同居後，才發現彼此生活習慣存在不少差異。他列出3點讓自己難以接受的地方，第一項就是女友「每天大便，而且是早上大便」。

原PO認為，女友經常在上課前表示「想要大便」，讓他感到相當不能理解，甚至認為「正常人應該是晚上大便才對」，還形容「正常女生應該自己晚上默默解決」，因此將女友早上排便、直接說出「想大便」與「優雅」、「家教」連結，引發網友強烈反彈。隨後原PO於留言區強調，並非指早上大便等於沒家教，而是指「女生大便頻繁」及「會說自己想大便」很沒家教。

除了排便問題，原PO也抱怨女友腳臭，尤其雨天鞋子弄濕後更加明顯。他曾用開玩笑的方式暗示女友，但女友則回應「鞋子濕了本來就會臭」，隔天卻仍繼續穿同一雙鞋，讓他相當困擾。原PO也於留言區強調，連續幾日都是下雨天，但女友只有一雙鞋，已經臭了也不願意洗，或者暫時買新鞋替代，總是說反正還在下雨出去又濕了，等下完再洗。

第三項則是金錢觀。原PO指出，兩人到全聯、超商等地方購物時，女友經常會把自己要買的食物、零食、生理用品與他的商品一起結帳，卻不會主動提出輪流付錢或分攤，讓他無法理解「一兩百塊的東西都要拗、都捨不得花」的心態。原PO也於留言區強調，兩人在消費上一直都是輪流付錢，但只要一到超商、超市就變成都是他在付。

原PO坦言，這些事情讓自己對女友的印象產生改變，甚至開始思考是否要分手，但因為兩人已經共同租屋，加上才剛開學，他也擔心提出分手後對方會有激烈反應，因此目前正在思考該如何「暗示」女友改善這些行為。

網友聚焦「早上排便」

貼文曝光後，網友卻幾乎一面倒將討論焦點放在「早上排便」這件事，認為原PO的觀念相當荒謬。有網友直言：「女生不能大便？？？」、「我想大便就大便，還得看時辰喔？」也有人反問：「女生不能大便是什麼話？」、「女生大便沒家教？第一次聽男生靠北這件事。」

還有網友認為，早晨排便根本不是沒家教，反而可能只是個人的生理作息，留言笑稱：「早上就能大便，聽起來身體挺健康的。」甚至有人諷刺：「抱歉我超沒家教的，我深刻檢討。」

另有網友以「身為有女兒的媽媽」角度留言，直言如果是自己的女兒遇到這樣的男友，會支持女兒分手，因為原PO反映出的問題，恐怕比女友的生活習慣更嚴重。

網友認為，原PO真正需要面對的並非「女生應該什麼時候大便」，而是兩人同居後生活習慣、衛生觀念及金錢分配方式不同。若確實造成困擾，與其用「暗示」的方式要求對方改變，不如直接溝通彼此能接受的生活規則。