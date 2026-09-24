姑姑回娘家喊「我是客人」！媳婦不解心態 網笑：先帶伴手禮

逢年過節或家有喜事，不少人都會回家與家人團聚，不過已婚女兒回娘家後，究竟算「自己人」還是「客人」？近日一名媳婦在臉書社團發文表示，家中姑姑每到逢年過節或家有喜事時，就會強調「我回家是客人」，讓她忍不住好奇詢問網友，若遇到這種心態，大家會怎麼回應？貼文曝光後掀起熱議，不少人直言，既然自稱客人，就應該照「作客規矩」來。

一名媳婦近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，每當逢年過節，或家中有喜事需要大家一起忙碌時，姑姑總會說：「我回家是客人。」這句話讓原PO感到相當不是滋味，因此詢問網友，「如果有姑姑是這樣的心態，大家作何感想？大家當下會怎麼回覆？」

原PO也進一步透露，自己其實從未把婆家當成由自己作主的地方，「我沒有把自己當主人過，這個家一切都是聽婆婆的，不聽誰就遭殃。」從她的說法看來，除了姑姑自認是客人外，自己在婆家也並沒有太多主導權，讓家庭中的角色分工顯得更加尷尬。

貼文曝光後，不少網友認為，若姑姑堅持把自己定位成「客人」，那麼其他家人也不必再用「自己人」的標準來要求或招呼她。

有人直言，「那就不要把自己當主人」、「妳就回她：我是外人」、「我們當妳自己人，但如果妳把自己當客人，我們就當妳是客人」，也有人笑稱，既然是客人，「來之前要先約時間，作客要帶伴手禮，吃什麼就客隨主便」。

還有網友列出一整套「客人守則」，認為作客就應該安守本分、不過度干涉主人家的家務，前往別人家中也應帶伴手禮，接受招待後適時離開，「下次再換她作東招呼大家」。

另有網友認為，「回家是客人」這句話背後，可能代表的是「什麼事都不用做，只等著別人招呼」，若又對家中的事情指手畫腳，難免讓媳婦感到不平衡。也有人打趣表示，「人客要帶伴手禮，吃一吃就可以回去了」。

不過也有網友認為，媳婦其實不必把所有責任攬在自己身上。如果是婆婆的姊妹，自然應由婆婆負責招呼；若是丈夫的姊妹，也可以由婆婆或其他家人協調，「不需要什麼事情都落到媳婦身上」。

貼文也意外掀起「已婚女兒回娘家究竟算不算客人」的討論。有人認為，不論結婚與否，女兒回到原生家庭依然是家人；但也有人認為，若一方面以「我是客人」為由拒絕共同分擔家務，另一方面又以家人的身分介入大小事情，才是最容易引發家庭摩擦的關鍵。