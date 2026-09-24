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中秋不烤肉也被嫌！小姑抱怨大嫂「耍脾氣」 網一面倒開嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節將至，不少家庭會趁著連假團聚烤肉。示意圖。 圖／AI生成
中秋節將至，不少家庭會趁著連假團聚烤肉。示意圖。 圖／AI生成

中秋節將至，不少家庭會趁著連假團聚烤肉，不過「中秋節到底誰該負責準備？」也可能意外引爆家庭戰火。一名小姑近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，表示大嫂今年突然宣布「不烤肉了」，讓每年都會特地從北部回娘家烤肉的她相當不滿，甚至質疑大嫂是否在鬧脾氣。沒想到貼文曝光後，網友幾乎一面倒力挺大嫂，反問她：「想吃不會自己準備嗎？」

這名小姑在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自家每逢中秋節都有烤肉的習慣，他們一家人也會特地從北部回娘家團聚，因此得知大嫂今年決定不準備烤肉時，讓她相當不能接受，「中秋節不是都要烤肉嗎？說不烤是不是太誇張了！」

原PO接著透露，過去幾年的中秋烤肉幾乎都是大嫂負責準備，不過大嫂每次買的食材份量太多，最後常常吃不完，也因此年年都會被媽媽念。除此之外，她因為自己不吃牛肉，對去年大嫂準備大量牛肉一事也頗有微詞。

她表示，去年大嫂以「小孩想吃」為由買了不少牛肉，導致烤肉時「整個都是烤牛肉的味道」，讓她當下相當不高興。沒想到今年大嫂乾脆直接宣布不烤肉，更讓她忍不住抱怨：「是在耍什麼脾氣，難道我爸媽對她不夠好嗎？」

不過這番抱怨並未獲得太多網友認同，反而引來大批留言反問，既然是自己想回娘家過節、想吃烤肉，為何不能自己買食材、自己準備？

有網友直言，「妳回娘家可以自己烤啊！自己準備很難嗎？」、「你們可以自己準備，烤好再請大嫂下來吃」、「人家大嫂是嫁妳哥，不是嫁妳全家」、「想吃什麼就自己準備，為什麼一定要大嫂負責？」

也有人指出，大嫂過去準備太多食材會被嫌浪費，準備牛肉又因不符合小姑飲食習慣遭抱怨，如今決定乾脆不烤，反而還要被質疑是在鬧脾氣，忍不住感嘆「你們家真的很難伺候」。

還有網友開玩笑表示，若真的這麼想維持中秋烤肉傳統，大可自己作東，「你可以出錢請全家去烤肉店，想烤什麼都可以」、「出錢的最大，想吃什麼自己點」，甚至有人懷疑原PO是不是刻意「反串討罵」。

貼文曝光後，也意外掀起對家庭聚會分工的討論。不少人認為，節慶團聚本來應該是全家共同參與，若長期將採買、備料、烤肉和收拾工作都默認由特定家庭成員負責，久而久之難免累積不滿；與其要求某個人「照往年慣例」服務全家，不如一起分工，才能真正輕鬆過節。

烤肉 小姑 大嫂 中秋節

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