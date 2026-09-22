男友是否真處男怎麼看？她連假過夜想「親驗」 留言區變鑑定大會

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己和男友都是彼此的初戀，交往至今約半年。男友平時和其他女生聊天相當健談，但只要她主動牽手或擁抱，對方就會害羞到不知所措，不過仍讓她忍不住懷疑：「會不會其實交往過很多個，只是騙我沒交過？」

原PO透露，兩人最近準備趁連假一起出遊，還會在外過夜，她也打算主動和男友有更進一步的親密接觸。不過，由於自己沒有性經驗，也有「處男情結」，因此很想知道究竟有沒有方法，可以確認男友是不是真的第一次。

貼文曝光後，留言區立刻變成「處男鑑定大會」。有人認為，可以觀察男方是否手足無措、動作生澀，或容易緊張；也有人直言，「如果很彆扭，腰也不太會動」，應該是沒什麼經驗，若女方覺得「很舒服」，男方可能就不是第一次。

更有網友提出「關燈測試」，建議原PO假裝害羞，把房間燈全部關掉，「他還有辦法順利進行，估計就不是處男」；也有人半開玩笑表示，「聽說處男會弄錯位置」。留言區出現各式各樣的「鑑定方法」。

不過，也有人直接潑冷水，認為根本沒必要用這些方法測試另一半，「要懷疑當初就別交往」，與其從技巧或反應猜測，不如直接和男友談清楚。

事實上，是否有過性經驗無法靠動作熟練度、生理反應或「關燈測試」準確判斷，每個人的反應和學習速度都不同，這些網友分享頂多只能當成玩笑或個人經驗。