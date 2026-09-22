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人妻親密後連幾天像被抽乾 主動允老公外約：心還在我這就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友坦言，和老公交往至今已9年，親密次數愈來愈少。示意圖／ingimage
一名女網友坦言，和老公交往至今已9年，親密次數愈來愈少。示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文，坦言和老公交往至今已9年，兩人剛在一起時性生活契合，但後來因身體狀況、疲累與忙碌等因素，親密次數愈來愈少，一年次數「手指數得出來」。

原PO表示，自己的身體較敏感，即使雙方都有做好準備，親密後仍經常感到不適，甚至形容：「我會連續兩三天都像被抽乾力氣一樣。」有時過程中也會因疼痛臨時喊停，丈夫則會立刻停下來，改以親吻、愛撫安撫她。

她坦言，這樣的情況已持續7、8年，今年甚至只有大約1.5次完整或接近完整的親密行為。她知道丈夫有生理需求，兩人也曾認真討論過這件事，因此自己主動提出，可以接受對方偶爾「外約」。

原PO說，丈夫認為夫妻間的親密關係有感情基礎，和單純解決需求不同，也提到男性實際要找到合適對象並不容易。至於付費消費，兩人考量經濟狀況，認為沒有必要把錢花在這方面。

她也表示，自己曾仔細想過，只要丈夫把家庭顧好，偶爾在外排解需求，她並不一定會吃醋。由於丈夫過去曾有過固定性伴侶，兩人也聊過相關經驗，她直言：「只要他心讓我覺得在我這就可以。」

不過這樣的想法也引來網友兩極討論。有人認為原PO願意站在丈夫立場思考，「某方面來說也算是替他著想」；也有人提醒，開放伴侶關係後可能衍生感情依附、界線改變等問題，「外約這種東西只有一次和無數次」，若未來想收回共識，未必那麼容易。

另有網友直言，親密關係通常帶有一定程度的獨佔性，真正開始開放之後，風險可能比想像中複雜，「假如最後結果你們還是分開，妳能接受嗎？」也有人單純替丈夫抱不平，留言：「妳老公好可憐。」

老公 丈夫 夫妻 兩性關係

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