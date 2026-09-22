穿情趣內衣求歡被拒！男友嫌「像去夜店」 她當場哭出來：我討厭你

一名女網友日前在Dcard發文表示，自己特地穿上情趣內衣向男友求歡，沒想到對方因忙著工作，不但連看都不想看，還說她「穿這樣很像去夜店」，讓她相當挫折。

原PO表示，她知道男友最近工作忙，本來也打算算了，但想到自己過去從未拒絕過男友求歡，便半開玩笑說了一句：「我求歡被拒了。」沒想到男友認為她是在情緒勒索，反指她太敏感、不體諒自己正在工作，兩人因此吵了起來。

爭執過程中，原PO情緒愈來愈差，告訴男友「我現在不想被碰」，對方卻仍繼續碰她，讓她當場哭了出來。男友之後只丟下一句「我盡力了」，便去做自己的事。

等到原PO稍微整理好情緒後，她仍主動上前抱男友，沒想到對方卻說：「我下次知道要怎麼做了，就把妳丟著，妳自己就會好了。」讓她再度受傷，最後獨自哭了許久，忍不住直呼：「我討厭你。」

貼文曝光後，網友看法兩極。有人認為男友回應太傷人，「這個滿恥辱的，妳還想忍受多久」、「好傷人」；但也有人直言「妳確實是在情勒啊」，認為原PO討拍、撒嬌的時機不對，也有人建議雙方直接把需求說清楚，「他不懂妳，妳也不懂他」。