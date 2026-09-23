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聘「陪玩姐姐」顧小孩 人夫反陷婚外情：最期待她來的人是我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友透露，夫妻倆聘請一名20多歲的「陪玩姐姐」，固定到家中陪伴孩子，沒想到卻讓他與對方發展出超越一般朋友的感情。示意圖／AI生成
一名男網友透露，夫妻倆聘請一名20多歲的「陪玩姐姐」，固定到家中陪伴孩子，沒想到卻讓他與對方發展出超越一般朋友的感情。示意圖／AI生成

一名男網友分享，為了讓居家工作的妻子能安心處理公事，夫妻倆特別聘請一名20多歲的「陪玩姐姐」，固定到家中陪伴孩子。沒想到原本只是照顧小孩的安排，卻讓他與對方逐漸熟識，甚至發展出超越一般朋友的感情。從記住對方排班時間、刻意提早回家，到後來私下約見面，兩人的關係最終跨越界線，讓他相當苦惱。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「幫小孩找陪玩姐姐，結果變成陪我玩，但我不想離婚」為題，指出起初只是覺得「陪玩姐姐」個性溫柔，孩子也很喜歡她，直到某次妻子臨時外出，他提早回家與陪玩姐姐單獨相處，兩人聊天後發現相當投緣，對方甚至記得他隨口提過的小事，此後雙方聯絡越來越頻繁，話題也從工作、生活逐漸延伸到婚姻與感情，關係就此變得複雜。

這名男網友坦言，後來有私下約過對方去摩鐵，當下很清楚自己在做什麼，但真正讓他難忘的並非刺激，而是那種被很溫柔照顧的感覺，讓他直呼「明明一開始是花錢找她來『陪小孩玩』，結果後來最期待她來的人是我，最後甚至變成她在『陪我玩』」。

這名男網友表示，妻子至今完全不知情，強調自己仍愛這個家、不希望影響孩子，卻又對這段關係難以割捨，因此陷入兩難，「這種到底要怎麼處理？真的只能直接斷乾淨嗎？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「小孩真倒楣，陪自己玩的姐姐跟爸爸搞在一起超噁」、「很多時候麻煩都是自己找的」、「就是渣啊」、「希望你老婆看到這篇」、「這篇文章完全沒有提到『任何』對於老婆的絲毫愧疚」、「綠帽戴在你頭上，不知感受如何？」、「你的妻子真可憐」、「你要不要聽聽你自己在說什麼」、「你就是爛咖」。

事實上，當伴侶過於「完美」時，就應多關注他的私人生活，因為他可能不只疼愛妳「一人」。本站曾報導，一名女網友抱怨，她的前男友非常照顧她，簡而言之就是「一百分」的伴侶，沒想到近期卻發現對方除了她以外，還在跟前女友見面，還有兩個交友軟體認識的女生，讓她直言：「真的不要太相信另外一半。」

對此，不少網友表示不要太相信「完美」的男性，「對於那些對女生十全十美、照顧無微不至的男生，其實存在出軌的風險，這類男性往往具備高超的社交技巧，能夠敏銳地察覺女性的需求並適時滿足」、「越完美的人好像越容易有鬼」、「在愛情裡，男人天生是比女人更高超的演員」。

婚外情 小孩 外遇 夫妻關係

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