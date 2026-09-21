男赴日12天噴掉38萬！回台跟女友借錢吃飯 網狂問：錢花去哪

日本是不少台灣人出國旅遊的熱門選擇，機票、住宿加上購物花費，每個人的預算差距不小。不過一名女網友近日分享，25歲男友前往日本旅遊12天，竟一口氣花掉超過38萬元，原本好不容易存下的40萬元存款幾乎見底，返台後甚至還向她借錢吃飯，讓她忍不住上網詢問「請問大家這是正常的嗎？」貼文曝光後，大批網友都認為花費明顯偏高，更有人直言，比起旅行花多少錢，男友的財務規劃可能才是真正需要注意的問題。

原PO在論壇Dcard以「男友去日本花了快40萬」為題發文表示，自己從未去過日本，但過去曾查過東京、大阪住宿價格，印象中一晚飯店約落在5000至6000元，因此原本認為，一趟日本旅行若包含機票、住宿、觀光及購物，準備7、8萬元應該已經相當足夠。

沒想到男友這次前往日本12天，回國一算竟花掉超過38萬元。

原PO透露，男友今年25歲，先前好不容易累積約40萬元存款，如今一趟旅行就幾乎全部花光，「回來跟我借錢吃飯」，巨大的消費金額讓她相當錯愕，也好奇日本玩12天花到將近40萬元，究竟是不是正常情況。

貼文曝光後，大批網友首先對38萬元究竟花到哪裡感到疑惑。有人表示，除非入住高價飯店、瘋狂購物或安排大量高消費行程，否則一般日本旅遊要在短短12天內花掉38萬元並不容易，「你確定他是去正常消費嗎」、「我去日本一趟最高10萬，38萬怎麼花的」、「40萬都可以在日本待很久了」。

也有網友拿自己的旅遊經驗比較，有人表示日本自由行5天，連機票、飯店在內不到5萬元；另有人分享，自己到歐洲玩16天也只花了約14萬元，因此認為12天花掉38萬元確實相當驚人。

由於消費金額與一般旅遊預算差距甚大，也有部分網友開始猜測男友是否還有其他未向原PO透露的高額娛樂消費，甚至有人聯想到日本部分成人娛樂場所。不過相關說法都只是網友根據金額做出的臆測，原PO並未說明男友實際消費明細，也沒有證據證實這些猜測。

相比錢究竟花在哪裡，更多網友認為真正的問題其實是男友的理財方式。有網友指出，「先不討論他是不是有去色色，錢不是這樣揮霍的，財務規劃能力有很大的問題」，也有人認為，旅行本來就可以依個人能力選擇奢華或節省，但若手上只有40萬元存款，卻一次花掉38萬元，甚至回國後連日常生活費都得向另一半借，代表消費已超出自身可負擔範圍。

還有人提醒原PO，若兩人未來有結婚、共同生活的規畫，金錢觀是否一致相當重要，「花多花少看個人財力，結果他沒錢還這樣花」、「沒理財觀念只會無腦花錢更可怕」，甚至有人直接勸她重新思考這段關係，擔心未來可能因另一半的財務習慣受到牽連。

不過，也有網友提出另一種可能，詢問原PO所稱的「38萬」究竟是日圓還是新台幣。若確定是新台幣38萬元，以12天行程來看，平均每天花費超過3萬元，確實遠高於一般日本自由行常見的旅遊預算。至於男友這38萬元究竟花在住宿、購物、餐飲或其他娛樂上，恐怕仍得攤開實際消費紀錄才能釐清。