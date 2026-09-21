懷孕37周下周要離婚！準媽媽無娘家依靠問「能自己去生嗎」 網心疼給建議

一名住在宜蘭的準媽媽近日在臉書社團發文透露，自己目前已懷孕37周，孩子即將出生，卻預計在下周三辦理離婚，由於娘家也無法提供協助，身邊幾乎沒有可以依靠的人，讓她擔心待產、生產時只能獨自面對，因此上網求助「有媽媽自己一個人去醫院生產，都沒人陪的嗎？」貼文曝光後，引來大批網友關心，不少人勸她盡量找朋友、看護或陪病人員協助。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「下周三要準備離婚，目前肚子裡面有個準備出生的孩子，37周了」，由於娘家沒有依靠，「只剩我自己」，因此想詢問有沒有媽媽曾獨自前往醫院生產，也想了解一個人待產、生產時有哪些事情需要特別注意。

貼文曝光後，不少網友第一時間勸原PO，若情況允許，最好還是找一名可信任的人陪同。有網友表示，「不要一個人會比較好」、「建議找個人陪」、「找好朋友一起去吧，注意最近的狀況」、「有沒有朋友陪你去？生產有好多文件手續得跑，你絕對需要一個人陪著你一起去生產」。

也有過來人分享自身產後經驗，表示即使順利自然產，剛生產完的幾天身體仍可能相當虛弱，「我自然產第一次想上廁所時，站起來沒多久就腿軟沒辦法站」，因此建議如果親友真的無法到場，可以考慮短期請看護或陪病人員協助處理生活起居、移動及物品整理。

另有網友表示，「剛生完最好有人照顧，身體很虛弱，我那時候生完很不舒服、頭很暈」，認為至少生產後前幾天最好有人在旁協助。也有人建議，如果預算有限，可以事先詢問醫院相關照護資源，或了解是否能找到陪病服務，避免臨時手忙腳亂。

除了生產期間的陪伴問題，也有不少網友關心原PO產後的生活安排，紛紛留言替她打氣，「希望妳順產，也祝福妳與小孩平安健康」、「加油，你很棒」，也有人提醒她，不論婚姻關係如何變化，仍應先把自己與孩子的生活安排、經濟問題處理妥當。

另有網友將焦點放在離婚後的責任分擔，留言表示，「就算離婚，男方也要負責」、「別傻傻什麼都沒爭取，孩子是他的」，建議原PO若對離婚、孩子扶養或相關權益有疑問，可以尋求法律諮詢，先了解自身及孩子可主張的權益。

也有曾經獨自生產的網友現身分享，「我也是自己一個人去生產，你身上要留錢，醫院要用到」，提醒她除了事先準備好待產包，也要備妥證件、現金或付款工具，並將重要聯絡人、交通及住院期間所需用品提前安排好。

面對即將到來的生產與婚姻變動，原PO的處境讓不少網友相當心疼。留言區除了提供各種實際建議外，也湧入許多鼓勵，希望她能先照顧好自己，平安度過生產階段，再一步步處理接下來的生活。