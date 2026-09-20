年薪百萬男挑另一半「薪水要多少？」 最多人曝1條件：養得活自己

擇偶除了外貌、個性與價值觀，收入是否也成為重要條件？一名女網友近日在Dcard發文表示，自己與身邊朋友年約25至27歲，月薪大多落在3至4萬元，外型雖不到大美女程度，但自認乾淨可愛、懂得保養化妝，也有旅遊等興趣，部分朋友還會下廚，卻都單身一段時間，因此好奇詢問「年薪破百萬的男性，會希望另一半年薪或月薪多少？」意外掀起熱烈討論。

原PO表示，前幾天看到報導台灣平均薪資約7萬元，但自己與朋友多數月薪僅3至4萬元，因此想知道高收入男性在挑選伴侶時，究竟會不會將女方薪水納入考量。問題曝光後，網友答案相當兩極，有人認為收入落差不能太大，也有不少男性直言，另一半「能養活自己」就已經足夠。

其中一名工程師表示，「我只希望我的另一半能養活自己就好，其他別無所求」；也有人認為與其要求具體數字，更在意對方能否控制消費，「自己的消費自己負擔得起」，最怕收入不高卻習慣進行超出能力範圍的消費。另有年薪150萬元的網友同樣表示，只要另一半支出能匹配自己的收入，不要出現無法負擔的高額消費即可。

也有高收入網友完全不替伴侶設定收入門檻。一名自稱年薪250萬元的網友透露，自己物慾不高，經濟能力足以負擔兩個人的生活，因此過去找對象從未限制收入，認為即使對方從事收入不高的藝術或文藝工作，只要「女生值得疼愛就行」；另一名年收入200萬元、已有無貸款房產的網友也表示，另一半即使完全沒有收入也沒關係，只要有自己真正想做且有意義的事情，彼此能提供精神與生活價值即可。

不過，還有一派網友則認為收入仍是現實考量。有人提出另一半年薪至少應有60至70萬元，即使自己能負擔全部開銷，仍希望伴侶具備一定程度的經濟獨立能力；也有人認為最好找收入及價值觀相近的對象，「收入差太多，連吃飯花多少都能吵架」。有年薪300萬元以上的網友表示，希望另一半年薪至少百萬元，也有人直接提出「至少要我的一半」。

還有網友認為，在房價與物價高漲的環境下，即使年薪破百萬元，若還要負擔買房、買車等支出，經濟壓力仍不算小，因此年輕世代可能愈來愈在意另一半收入，「誰都不想被占便宜」。另有人提醒原PO，比起尋找特定收入條件的伴侶，提升自己的經濟能力同樣重要。

綜合留言來看，網友對另一半收入的要求沒有一致標準，有人希望雙方經濟實力接近，也有人認為有穩定工作、能負擔自身生活即可，甚至完全不在意收入；相較單純追求薪資數字，不少留言反而更重視消費習慣、經濟獨立、個性及兩人的價值觀是否契合。