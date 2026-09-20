阿嬤房產、錢都給兒子 病倒卻是女兒照顧30年！她心疼：媽媽太好欺負

長輩生病後由誰負責照顧，往往成為家庭難題。一名女網友近日在Dcard發文表示，92歲阿嬤育有2子2女，近來因膽管結石住院，預計住院長達3周，但家中其他成員卻難以分擔照護工作，最後又落到照顧母親長達30年的原PO媽媽身上。看著媽媽即使白天要上班，晚上仍得趕到醫院陪病，讓原PO心疼直呼「有時候我覺得我舅舅就是看我媽好欺負，心很累」。

原PO透露，阿嬤今年92歲，膝下有2個兒子及2個女兒，從阿嬤60歲開始，無論看病或住院，幾乎都是媽媽負責照顧。直到9月8日阿嬤半夜掛急診，10日發現膽管結石並接受手術，這次仍是她與媽媽在醫院照料，媽媽即使隔天得上班，也會留下來顧夜間。

原PO表示，曾詢問舅媽能否幫忙，對方則以晚上無法不睡覺為由婉拒，兩名舅舅又都在出差。更讓她難以接受的是，阿嬤唯一的房子過去遭大兒子賣掉，小兒子則拿走相關款項，這30年來主要照護責任卻一直由媽媽承擔，僅這次住院大兒子願意負擔費用。如今阿嬤又有失智情況，照顧難度更高，但媽媽因為不放心交給看護，仍選擇自己扛下，讓原PO不禁懷疑媽媽是否「心太軟」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多人將矛頭指向家中財產與照顧責任分配不均，直言「錢給兒子，生病找女兒」、「以前人都重男輕女，自己生病都會找女兒，反而不敢麻煩兒子」，也有人感嘆「養兒真的不一定防老」。還有過來人分享類似經歷，透露照顧臥床長輩不僅半夜要換尿布、注意如廁，白天還得準備三餐、洗衣服、洗澡及協助服藥，即使家人輪流分擔，長期下來仍可能身心俱疲。

不少人因此勸原PO母女別再獨自硬撐，建議由4名子女共同出錢聘請看護，「誰拿錢就該出錢出力，請看護大家分攤啊，幹嘛自己扛」、「如果可以，還是請個看護，不然最後累倒的一定是妳媽」，也有人分享自家原本由兒女輪流照顧長輩，後來連照顧者都接連病倒，最終仍決定聘請看護，再由家人每天前往陪伴。

不過，也有部分網友提出不同看法，認為舅媽並非阿嬤的親生子女，不應將照護責任直接歸到媳婦身上，有人反問「為什麼舅媽要顧？」另有人認為這首先是原PO媽媽與兄弟姊妹之間應協調的問題，也有網友提醒，無論最後採取輪班、聘請看護或尋求長照資源，照顧者本身的健康同樣重要，若長期由單一家庭成員承擔，恐怕最後連照顧者也會累垮。