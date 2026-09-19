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大雅金婚、鑽石婚和白金婚 接受表揚夫妻是年輕世代榜樣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供

台中市大雅區金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦，台中市政府觀光旅遊局長陳美秀代表市長盧秀燕、大雅區長林麗蓉代表民政局長吳世瑋向在場鄉親致意祝福授獎；陳美秀說，今天接受表揚的每對夫妻都是年輕世代學習的榜樣。

立法院副院長江啟臣夫妻及立委楊瓊瓔也到場祝福，向47對牽手超過半世紀的金婚、鑽石婚暨白金婚夫妻們致上祝福與敬意。此次表揚活動邀請結婚滿70周年白金婚2對、60周年鑽石婚10對，及50周年金婚35對夫妻。

婚齡最長的白金婚代表楊長富、蔡菜賢夫妻、鑽石婚代表林勇、莊碧雲賢夫妻及金婚代表施榮祥、施黃淑眞賢夫妻走紅毯步入會場，接受表揚與祝福，再逐一頒贈每對夫妻「金鑽放閃 愛在台中」獎牌。

江啟臣與妻參加活動，他說今天不只是祝福大家，更是來向各位學習，能攜手走過數十年的歲月，真的非常不容易，也值得我們給每一對夫妻熱烈的掌聲，他說常聽到「百年好合」這句祝福，對許多人而言或許遙遠，但對現場受表揚夫妻而言，卻是一步步走出來的幸福，在低結婚率、少子化的時代，更要感謝各位長輩，以自身的人生經驗與家庭故事，成為社會的典範。

楊瓊瓔表示，夫妻攜手走過數十年，生活中簡單的關心，看似平凡的日常，是夫妻長久相伴真實的幸福，也流露出深厚而甜蜜的情感，她呼籲年輕一代珍惜家庭、感念長輩。

林麗蓉表示，對受獎夫妻，結婚50年、60年、70年不僅是歲月的累積，更是彼此陪伴、相互扶持所寫下的珍貴回憶，從相識、相知，到相惜、相守，夫妻攜手走過半世紀以上的歲月，其中蘊含的深厚情感與相處之道。

台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供

台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供
台中市大雅區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，今天在大雅區公所4樓禮堂舉辦。圖／大雅區公所提供

鑽石 金婚 年輕世代 夫妻 楊瓊瓔 盧秀燕 江啟臣

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