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老公有透天又體貼！人妻嫌1點喊怕 網全不挺：沒委屈到妳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友嫌棄老公頻繁換工作，但多數人認為她老公已經很好了。示意圖／AI生成
一名女網友嫌棄老公頻繁換工作，但多數人認為她老公已經很好了。示意圖／AI生成

有些人結婚是因為年紀到了，或者是為了安穩的生活，但現實的柴米油鹽往往會磨損掉兩人的情感。一名女網友近日以「貧賤夫妻百事哀」為題發文，指出老公常常換工作，讓她很擔心未來。不過網友仔細一看，發現老公已經對她非常好，還備有自有透天讓她住，「看不太懂哪裡貧賤」。

一名女網友在社群平台Dcard發文分享，她與丈夫是透過交友軟體認識，聊了3個月見面後，覺得對方性格老實、工作上進，且名下有一棟自住透天，家中沒有父母與兄弟姊妹，相處又沒有公婆壓力，於是「雖然不愛他」，但考量對方真心喜歡自己、相處聊得來，為了找個對象過下半輩子，便答應了對方的求婚。

原PO表示，婚後老公什麼事都以她為優先，但她在初期依然對老公有些排斥，尤其在親密生活上感到極不契合，甚至分房睡，然而兩人結婚第4個月時，她因「子宮外孕」引發重症住進加護病房，丈夫當時每天準時去照顧她，溫柔撫摸她的臉陪伴，她轉到普通病房後更是無微不至地細心照料，也讓她愛上老公的貼心。

不過她接著指出，老公結婚短短一年內就換了3-4個工作，近日又因職場不順向老闆提出離職，雖然他找新工作動作迅速、空窗期不長，也不至於讓家裡沒錢，但聽到老公叮嚀「要省一點喔，不要亂買東西吃大餐喔」讓她感到焦慮、害怕，因此上網發文求助。

貼文曝光後，網友卻一面倒砲轟原PO，「看不太懂哪裡貧賤，不是有自住房嗎？生活方面感覺也很照顧妳，沒有委屈到妳，也沒有提到有什麼其他負債，換工作期間降低花費我認為很合理」、「妳光子宮外孕、加護病房、住院、三餐等…就花掉老公多少錢？多少他的時間？也是有可能住院期間照顧妳、分心費神影響工作效率？」、「看完只覺得這個老公好好喔」。

另外也有網友提醒「標題的含義根本就不是你文章中表達的意思，多讀點書對妳有幫助」，指出「貧賤夫妻百事哀」出自唐代詩人元稹《遣悲懷》三首之二，是指原先同甘共苦的夫妻，丈夫開始慢慢有錢之後，妻子卻過世了，讓人感到特別的悲傷，只是被現代人誤用。

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