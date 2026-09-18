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首次出國就翻臉！女友忙當「無償代購工具人」 他崩潰：行程全毀

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友本來很期待跟女友的出國之旅，沒想到女友瘋狂代購，犧牲了原本安排的行程。示意圖／AI生成
一名網友本來很期待跟女友的出國之旅，沒想到女友瘋狂代購，犧牲了原本安排的行程。示意圖／AI生成

情侶一起出國玩本來能增進彼此感情，但若行程全被代購填滿，可能會讓旅遊變調。一名男網友日前滿心期待與女友展開4天3夜大阪之旅，這也是兩人交往後第一次一起出國，沒想到整趟旅程除了撥出一天去環球影城外，女友其他時間全淪為「無償代購工具人」，甚至買到行李裝不下，導致兩人爭吵反傷感情。

一名男網友在Dcard指出，女友在出發前沒有先與他討論，就私下答應親友大量的代購，包含地區限定聯名周邊、寶可夢玩偶與模型、指定特定藥局的彩妝藥品，甚至連吹風機都要幫忙多間比價。光是處理這些代購要求就幾乎耗費一至兩天的時間，女友每進一間藥妝店都要拍照連線、確認款式與價格，知名景點心齋橋能從早逛到半夜，同間唐吉訶德更在一天內來回進出高達三次。

原PO無奈表示，除了代購之外，女友還堅持要買禮物分送同學、家人、同事與鄰居，導致原本規劃好的景點完全無法前往，就連在環球影城也只玩了三個設施，其餘時間都在忙著採購小小兵周邊。才到行程第二天晚上，兩咖29吋的行李箱就已經塞到快要蓋不上。

直到旅程最後一天準備退房時，女友發現自己的大行李箱與隨身行李全滿，開口要求男友將身上的隨身行李空間讓出來裝戰利品。原PO氣炸發飆，認為女友為了幫別人買東西毀了整趟旅行，出國只顧替別人想卻不在意兩人的旅程。

女友被拒絕後，紅著眼眶在旁拆除包裝盒、使用壓縮袋硬塞。返程前往機場的路上兩人一路沉默，回國後女友父母前來接機，原PO協助將大包小包送上車並打完招呼後，便獨自搭乘機捷返家。原PO回家後整理隨身物品，才發現自己整趟行程只買了一盒白色戀人與一雙跑鞋，完全沒有享受到出國的樂趣，直言「只有滿滿的遺憾跟失落感，一點都不期待下次跟她出國，有夠雷」。

不少網友對女友行徑搖頭，「你女友是純賠錢在維護友誼」、「第一次這樣還可以說是不懂事，下次出門前約法三章，如果做不到就可以考慮分了」、「我女友至少讓我躺在飯店休息她自己出去買，只能說你女友真的太白目」。

也有人認為事先溝通很重要，「出發前講明白，限定代購時間與行李空間，超出就拒絕。行程中彈性分開，她逛街採買、你去跑景點，時間到再會合」，而且內心有不愉快應儘早說開，不要硬撐讓自己累積不滿。

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