國泰全國兒繪寫生活動人氣爆棚 本周六新北市仁愛公園熱鬧登場

第51屆國泰全國兒童繪畫戶外寫生活動上周末在彰化市延平公園熱鬧登場，吸引超過5,000名大小朋友到場，現場人氣爆棚！本屆賽事以「一起創造快樂生活」為主題，只見綠草地上鋪滿野餐墊，孩子們低頭認真作畫，家長們也樂得帶著孩子走出戶外、享受親子時光，直呼：「這趟來得太值得！」

公園各個角落都被繪畫小選手「攻佔」，孩子們神情專注地勾勒眼前綠意，也有不少人發揮天馬行空的想像力，將虛擬人物與真實場景結合，畫出心目中最快樂的生活模樣。當天參賽者只要完成作品並交件，就能把限量紀念品帶回家；最刺激的抽獎環節更將現場氣氛推向高潮，智慧藍牙耳機、飯店住宿券、樂高禮盒等大獎接連抽出，台下家長和萌娃紛紛伸長脖子緊盯舞台，尖叫與歡呼聲不斷。

親子歡樂家庭日 魔術秀、折氣球大人小孩都玩瘋

國泰人壽中部區部協理陳政揚表示，這場盛會就像一場大型「家庭日」，主要希望爸媽能帶著孩子多出來走走、吹吹風，享受難得的親子時光。為了讓不同年齡層、不同興趣的民眾都能盡興，現場除了寫生活動，也安排魔術秀、折氣球等精彩節目，讓大人小孩都玩得盡興。

除了寫生與表演，現場各式體驗攤位也吸引民眾排起長長人龍。其中超夯的「咖啡香永續磚」手作DIY，帶領親子將廢棄咖啡渣變身為香氛磚，名額一開放便迅速額滿；大朋友也沒閒著，紛紛搶排「AI數感占卜」與「芳療SPA紓壓」，現場另有足球、匹克球等運動小遊戲，讓整座公園宛如一場熱鬧的親子嘉年華。

值得一提的是，活動也巧妙融入實用生活知識。由國泰同仁組成的「詐騙防衛隊」聯手警政署、彰化縣地方稅務局設攤宣導，透過趣味問答，幫助小朋友從小建立正確的金融觀念。彰化分局準備的400份宣導小禮物也迅速發送一空，員警提醒，現今詐騙手法層出不窮，民眾應持續更新防詐知識；陳政揚也表示，國泰人壽長期與警方攜手打擊詐騙，並持續投入防詐宣導，守護民眾財產安全。

台中親子跨區赴彰化 昔日同窗4家庭相約同樂

曾上過畫畫課的邱同學與妹妹一同參加活動，並以「世界地球村」為創作發想，一筆一畫勾勒出心目中的快樂生活，童趣又純真的筆觸格外吸睛。

媽媽林小姐透露，這次特地帶著孩子從台中到彰化參加活動，除了讓孩子放電，也剛好能與昔日彰化高商的同窗好友相聚，最後浩浩蕩蕩集結4個家庭，大陣仗相約同樂。

林小姐笑說，現在能讓全家大小一起參與、大人小孩都有得玩的優質親子活動並不多，「能夠有這樣的活動真的不錯，看到有這樣的機會，二話不說一定要報名參加。」

國泰兒繪北中南巡迴 9月19日新北仁愛公園接力登場

國泰企業長年推廣「藝術走入生活」理念，全國兒童繪畫比賽今年持續巡迴全台各縣市舉辦，繼高雄場、彰化場圓滿落幕後，下一站將於9月19日移師新北市仁愛公園登場，持續號召全台親子走出戶外，透過畫筆揮灑創意，留下專屬童年的純真色彩。

林小姐特地帶著全家從台中前往彰化參加活動，與昔日同窗好友相約一起到場同樂，留下難忘的親子回憶。圖／國泰金控提供

彰化場吸引超過5,000名大小朋友共襄盛舉，現場洋溢歡樂氣氛。圖／國泰金控提供

國泰攜手警政署，在國泰全國兒繪戶外寫生活動現場進行宣導，傳遞反詐觀念。圖／國泰金控提供