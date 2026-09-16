少女腹痛看急診「男友陪同」　醫師直覺怪怪的…多問1句發現驚人真相

一名未成年少女因腹痛前往兒科急診，原本腹部X光未發現明顯異常，沒想到醫師因為「多問了一句」，察覺情況可能不單純，進一步安排腹部超音波檢查，最後意外發現少女已經早期懷孕。院方隨即啟動後續保護機制，並通知社工、婦產科及警方等單位介入處理。

兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享這起案例。他表示，當天一名未成年少女因腹痛到急診就醫，陪同前來的是一名男性友人。少女透露，腹痛已經持續兩天，先前曾到診所看診並服藥，但症狀仍沒有改善。

吳昌騰依照一般腹痛流程進行問診、觸診與理學檢查，少女疼痛的位置與症狀當時都沒有太明顯的異常，因此先安排腹部X光檢查。不過，就在少女準備離開診間時，他突然多問了一句，「妳現在有在上學讀書嗎？」

少女回答目前沒有上學，吳昌騰接著詢問陪同男子與她的關係，少女則直接表示對方是自己的男友。這段簡短對話讓吳昌騰提高警覺。他表示，在兒科急診工作久了，逐漸理解「孩子說出口的，未必是全部的故事」，因此即使後來X光結果沒有看到明顯異常，他心中仍覺得「怪怪的」。

吳昌騰最後決定再多做一步，聯絡兒童腸胃科醫師替少女安排腹部超音波。約一個小時後，他接到通知，超音波檢查發現少女已經「早期懷孕」。

原本看似單純的腹痛病例，情況也因此完全改變。由於患者為未成年人，院方隨即通知護理師、社工及婦產科醫師介入，啟動相關通報與保護程序，警方之後也到場處理。

吳昌騰感嘆，兒科急診有時面對的不只是疾病本身，醫護人員也必須從一次檢查、一段對話，甚至一句看似無關緊要的問題中，察覺孩子可能沒有說出口的狀況。

他表示，自己能做的或許只是「多留意一點、多問一句」，接下來再交由護理師、其他專科醫師、社工與相關單位接手，協助孩子獲得後續保護。

吳昌騰也坦言，如果當天沒有多問一句，或只因為X光「沒有問題」就讓少女返家，後續發展可能完全不同。他認為，兒科急診的意義不只是治療孩子的疾病，更重要的是，當孩子還沒有足夠能力保護自己時，醫療人員願意「多看一眼，多問一句，然後接住她」。

「元氣網」曾報導，衛福部南投醫院曾接連收治多名未成年少女，因頭暈、噁心、腸胃不適等症狀就醫，檢查後才發現已懷孕數周，部分患者甚至誤以為腹部隆起只是變胖。醫師指出，未成年懷孕常與缺乏正確避孕知識、沒有留意月經周期有關，也有人將懷孕初期出血誤認為月經。

醫師表示，青少年若缺乏避孕觀念，容易在發生性行為後意外懷孕，暑假期間更是需要特別注意。院方提醒，安全性行為不僅能降低懷孕風險，也有助預防性傳染疾病，其中全程正確使用保險套是相對便利的避孕方式之一。

南投醫院也呼籲，家長應多關心孩子的交友狀況，協助建立正確的性教育與自我保護觀念。若發生性行為後出現月經延遲、噁心、頭暈等情況，應提高警覺，必要時盡快就醫尋求專業協助。